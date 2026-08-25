Лидеры ОАЭ и Израиля поздравили Казахстан с выборами
25 Августа 2026, 21:34
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25 Августа 2026, 21:3425 Августа 2026, 21:34
90Фото: Акорда
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы в связи с проведением первых выборов в Курултай. Главу государства поздравили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.
Иностранные лидеры и руководители международных организаций отметили значимость проведенного выборного процесса и направили свои поздравления Токаеву.
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