Лидеры ОАЭ и Израиля поздравили Казахстан с выборами

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы в связи с проведением первых выборов в Курултай. Главу государства поздравили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

Иностранные лидеры и руководители международных организаций отметили значимость проведенного выборного процесса и направили свои поздравления Токаеву.