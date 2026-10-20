Лицо вместо документов: в аэропорту Астаны хотят внедрить биометрию с ИИ

В аэропорту Астаны планируют запустить пилотный проект по биометрической аутентификации пассажиров с использованием искусственного интеллекта. Новая система должна ускорить прохождение предполетных процедур и повысить уровень безопасности, передает BAQ.KZ.

Проект подготовило Министерство транспорта.

Согласно документу, биометрические технологии с элементами искусственного интеллекта планируют использовать для идентификации пассажиров в аэропорту столицы. Проект разработан с учетом положений Цифрового кодекса Казахстана.

«Внедрение проекта по биометрической аутентификации позволит сократить время обслуживания пассажиров, оптимизировать прохождение предполетных процедур и повысить уровень безопасности в аэропорту Астана», – говорится в обосновании проекта.

Иными словами, часть проверок пассажиров предполагается сделать быстрее за счет распознавания биометрических данных и автоматизированной идентификации.

При этом в опубликованном документе не уточняется, на каких именно этапах путешествия будет применяться биометрия – при регистрации, прохождении контроля, посадке или сразу на нескольких этапах. Также пока не раскрыты сроки запуска пилота и порядок использования биометрических данных.

Проект разработан в рамках требований к цифровой трансформации государственных органов. В Минтрансе отмечают, что его реализация не должна повлечь отрицательных социально-экономических или правовых последствий.