Лицо вместо документов: в аэропорту Астаны хотят внедрить биометрию с ИИ
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В аэропорту Астаны планируют запустить пилотный проект по биометрической аутентификации пассажиров с использованием искусственного интеллекта. Новая система должна ускорить прохождение предполетных процедур и повысить уровень безопасности, передает BAQ.KZ.
Проект подготовило Министерство транспорта.
Согласно документу, биометрические технологии с элементами искусственного интеллекта планируют использовать для идентификации пассажиров в аэропорту столицы. Проект разработан с учетом положений Цифрового кодекса Казахстана.
«Внедрение проекта по биометрической аутентификации позволит сократить время обслуживания пассажиров, оптимизировать прохождение предполетных процедур и повысить уровень безопасности в аэропорту Астана», – говорится в обосновании проекта.
Иными словами, часть проверок пассажиров предполагается сделать быстрее за счет распознавания биометрических данных и автоматизированной идентификации.
При этом в опубликованном документе не уточняется, на каких именно этапах путешествия будет применяться биометрия – при регистрации, прохождении контроля, посадке или сразу на нескольких этапах. Также пока не раскрыты сроки запуска пилота и порядок использования биометрических данных.
Проект разработан в рамках требований к цифровой трансформации государственных органов. В Минтрансе отмечают, что его реализация не должна повлечь отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
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