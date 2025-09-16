Министерство торговли и интеграции РК предложило сократить частоту проведения престижных республиканских конкурсов "Алтын сапа" и "Лучший товар Казахстана", передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект приказа размещён на портале "Открытые НПА".

Согласно инициативе, конкурсы будут проводиться раз в два года, а не ежегодно, как это происходит сейчас. В Минторговли пояснили, что нововведение направлено на оптимизацию расходов и экономию бюджетных средств.

Основанием для инициативы стало поручение заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина.

На данный момент проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 29 сентября 2025 года. Все желающие могут оставить свои замечания и предложения на платформе "Открытые НПА".

Конкурсы "Алтын сапа" и "Лучший товар Казахстана" традиционно направлены на поддержку отечественных производителей, повышение качества продукции и развитие конкурентной среды на рынке.