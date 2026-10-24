Магазин тканей загорелся в Шымкенте
Пожарные ликвидировали возгорание.
24 Октября 2026, 20:21
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24 Октября 2026, 20:2124 Октября 2026, 20:21
219Фото: Pixabay.com
На пульт «112» г. Шымкент поступило сообщение о возгорании по пр. Тауке-хана в Аль-Фарабийском районе.
По прибытии первых пожарных подразделений было установлено что на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в помещений магазина по продаже тканей, произошло загорание текстильных изделий.
Оперативными и слаженными действиями пожарных возгорание ликвидировано на площади 30 кв. м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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