Магазин тканей загорелся в Шымкенте

На пульт «112» г. Шымкент поступило сообщение о возгорании по пр. Тауке-хана в Аль-Фарабийском районе.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено что на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в помещений магазина по продаже тканей, произошло загорание текстильных изделий.

Оперативными и слаженными действиями пожарных возгорание ликвидировано на площади 30 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.