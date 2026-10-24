Магазин тканей загорелся в Шымкенте

Пожарные ликвидировали возгорание.

24 Октября 2026, 20:21
АВТОР
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Pixabay.com 24 Октября 2026, 20:21
24 Октября 2026, 20:21
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Фото: Pixabay.com

На пульт «112» г. Шымкент поступило сообщение о возгорании по пр. Тауке-хана в Аль-Фарабийском районе.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено что на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в помещений магазина по продаже тканей, произошло загорание текстильных изделий.

Оперативными и слаженными действиями пожарных возгорание ликвидировано на площади 30 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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