Малый и средний бизнес Казахстана: рост занятости, новые меры поддержки и перспективы развития

Малый и средний бизнес (МСБ) играет всё более значимую роль в экономике Казахстана, обеспечивая занятость населения, расширяя производство и способствуя развитию регионов. За последние семь лет количество занятых в секторе увеличилось на 36,7%, а доля МСБ в валовом внутреннем продукте страны достигла 40,9%.

МСБ — важный источник занятости и экономического роста

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в секторе малого и среднего бизнеса заняты более 4,5 млн человек, что составляет 48,6% от общей численности занятого населения страны. Количество действующих субъектов МСБ выросло на 63,5% и достигло 2,2 млн.

Одновременно увеличиваются объёмы производства. По итогам 2025 года выпуск продукции в секторе достиг 104,8 трлн тенге, увеличившись в 3,2 раза. Доля МСБ в ВВП страны составила 40,9%, что на 9,2 процентного пункта выше прежнего показателя.

По количеству предприятий лидирует торговля, занимающая 35% сектора. Вместе с тем существенный потенциал для создания новых рабочих мест имеют обрабатывающая промышленность, строительство и агропереработка. Важную роль в развитии предпринимательства играют женщины, которые руководят 48,1% всех субъектов МСП.

Государственная поддержка бизнеса

Одним из ключевых инструментов развития предпринимательства остаётся государственная финансовая поддержка. В 2019–2026 годах инструменты Фонда развития предпринимательства «Даму», включая льготное кредитование, субсидирование и предоставление гарантий, охватили 176 716 бизнес-проектов. Общая сумма кредитования составила 10,2 трлн тенге.

В 2025 году были запущены новые инструменты финансирования и расширены возможности для предпринимателей. В июне начала действовать программа льготного финансирования «Өрлеу», предусматривающая значительное участие банковского капитала. Кроме того, на базе фонда «Даму» начали работу два гарантийных фонда, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также крупных инвестиционных проектов.

Развитие предпринимательства в регионах

Особое внимание уделяется поддержке бизнеса в сельской местности и малых городах. В декабре 2025 года стартовала программа «Іскер аймақ», направленная на развитие микро- и малого предпринимательства с учётом региональных особенностей.

До 2029 года планируется поддержать около 15 тыс. бизнес-проектов на общую сумму 1,2 трлн тенге. Приоритетными направлениями определены переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, мебели и строительных материалов, а также ремесленничество.

Реализация программы призвана расширить возможности для открытия и развития собственного дела, укрепить экономику регионов и создать дополнительные рабочие места.

Параллельно продолжается поддержка предпринимательских инициатив на республиканском уровне. Для приоритетных отраслей, включая обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм, креативные индустрии и логистику, предусмотрено финансирование до 7 млрд тенге по ставке не более 12,6% годовых в рамках программы «Өрлеу».

Перспективы развития сектора

Рост числа предпринимателей, увеличение объёмов производства и расширение инструментов финансирования свидетельствуют о значении МСБ для устойчивого экономического развития Казахстана.

В дальнейшем особую роль будут играть расширение доступа бизнеса к финансированию, развитие производственных предприятий, поддержка предпринимательства в регионах и создание новых рабочих мест. Эти направления позволяют укреплять позиции малого и среднего бизнеса как одного из ключевых секторов национальной экономики.