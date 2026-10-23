Мансарда полыхала открытым огнём в Астане
23 Октября 2026, 10:06
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23 Октября 2026, 10:0623 Октября 2026, 10:06
115Фото: BAQ.KZ
Ночью в Астане вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме. Когда спасатели прибыли на место, мансарда уже была охвачена открытым пламенем, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Пожар произошёл в районе Байқоңыр, на улице Сакена Сейфуллина. Огонь охватил мансарду и потолочное перекрытие второго этажа.
Прибывшие пожарные сразу приступили к тушению. Пламя удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В МЧС напомнили жителям о необходимости следить за состоянием электропроводки и отопительных приборов. При пожаре следует звонить по номеру 112.
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