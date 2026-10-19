Марко Рубио намерен посетить Казахстан после саммита G20

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности посетить Казахстан с полноформатным визитом после саммита G20 в Майами. Об этом стало известно по итогам его встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Самарканде, передает BAQ.KZ со ссылкой на МИД РК.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшее сотрудничество Казахстана и США. В центре внимания были торговля, инвестиции и совместные проекты.

Отдельно стороны говорили об энергетике, критически важных минералах, цифровизации, транспорте и логистике. Казахстан также заинтересован в привлечении американских технологий и инвестиций.

На встрече затронули выполнение договоренностей, достигнутых президентами Касым-Жомартом Токаевым и Дональдом Трампом в ноябре 2025 года.

Еще одной темой стала подготовка к предстоящему саммиту G20 в Майами. Именно после него Марко Рубио выразил готовность приехать в Казахстан.

Встреча прошла в Самарканде, где 19 октября также проходит министерская встреча стран Центральной Азии и США в формате C5+1. Участие Мухтара Тлеуберди в ней подтверждается и материалами Reuters.