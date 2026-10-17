Масштабные скидки и акции пройдут в стране ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики Казахстан охватит праздничная кампания распродаж. С 17 октября в городах Астана, Алматы, Шымкент и в других регионах страны начнутся республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам. Скидки на отдельные категории продукции составят от 10% до 50%.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Масштабные распродажи пройдут в популярных торговых центрах трех мегаполисов и регионов страны. К примеру, вАстане к Republic Day присоединятся «MEGA Silk Way», «Хан Шатыр», в Алматы –«MEGA Alma-Ata», «MEGA Park» и «ForumAlmaty», в Шымкенте – «Mega Planet» и «Shymkent Plaza». Специальные предложения в рамках Bereke Fest будут доступны в том числе в магазинах сетей «Magnum», «SMALL», «Астыкжан» и «GraMad».

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

Узнать, какие торговые центры и магазины участвуют в праздничных распродажах, можно будет на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов соответствующих регионов (акиматов).

Акции Republic Day и Bereke Festпродлятся до 27 октября включительно.