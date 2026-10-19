Медведя на водопое сняла фотоловушка в Маркаколе

В Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка запечатлела бурого медведя, который пришел к водоему, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как животное подходит к воде и спокойно пьет в естественной среде обитания.

В заповеднике отмечают, что фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными без вмешательства в их жизнь. Полученные записи помогают специалистам изучать поведение зверей, их перемещения и активность.