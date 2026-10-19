Медведя на водопое сняла фотоловушка в Маркаколе
19 Октября 2026, 10:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19 Октября 2026, 10:0019 Октября 2026, 10:00
144Фото: Кадр из видео
В Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка запечатлела бурого медведя, который пришел к водоему, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как животное подходит к воде и спокойно пьет в естественной среде обитания.
В заповеднике отмечают, что фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными без вмешательства в их жизнь. Полученные записи помогают специалистам изучать поведение зверей, их перемещения и активность.
Самое читаемое
- В Астану привезли более 1 600 тонн продуктов из трёх областей
- Трамп приостановил новые санкции против России, которые сам же ввёл
- Вокзал «Астана-1» проверили на доступность для маломобильных граждан перед открытием
- Плотину «Албарбогет» в Костанайской области проверяют на безопасность
- Во Франции выставили редкий розовый бриллиант — спустя 100 лет после его кражи