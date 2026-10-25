Меган Маркл разорвала отношения с отцом из-за обвинений в насилии над детьми

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в 2025 году отправила отцу Томасу Марклу письмо, в котором сообщила, что ей и властям известно об обвинениях в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками. Сам 82-летний мужчина отрицает обвинения, сообщает Би-би-си. Письмо было отправлено, когда Томас Маркл находился в больнице на Филиппинах после ампутации ноги.

По данным СМИ, в его бывшем доме обнаружили фотографии и видеозаписи, предположительно связанные с сексуальным насилием над детьми. Сводный брат Меган Томас Маркл-младший сообщил об обнаруженных материалах полиции. ФБР подтвердило, что ему известно об обвинениях. Власти Филиппин также начали расследование, а полиция изъяла компьютер Томаса Маркла для цифровой экспертизы.

Лондонская полиция, в свою очередь, пересматривает свои действия после получения в 2019 году письма с утверждениями против него. В пятницу Меган подтвердила существование письма, назвав содержавшиеся в нем обвинения тревожными.

Я глубоко опечалена. Мои мысли с теми детьми, которым, возможно, был нанесен вред, — заявила герцогиня.

По данным Би-би-си, в письме Меган дала понять, что отец больше не увидит своих внуков — Арчи и Лилибет. Она также объяснила, почему практически прекратила общение с ним и не разрешает ему контактировать с детьми. Отношения Меган и Томаса Маркла испортились еще до свадьбы герцогини с принцем Гарри в 2018 году. Тогда ее отец общался с прессой, давал интервью и в итоге отказался присутствовать на церемонии, сославшись на проблемы со здоровьем.

С тех пор он неоднократно публично жаловался на отсутствие контакта с дочерью и ее семьей. Томас Маркл сейчас находится в больнице во Флориде, где восстанавливается после операции.