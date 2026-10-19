Мерей Базарбаев завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе

Представитель сборной Казахстана Мерей Базарбаев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Турнир проходит в Лас-Вегасе (США).

Казахстанский борец завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке он одолел представителя Турции Бекира Кесера.

На пути к титулу Базарбаев уверенно прошёл трёх соперников. В первом поединке он победил американца Люка Лилледаля — чемпиона мира среди молодёжи — со счётом 3:1. Затем казахстанец одолел француза Расула Галбураева (13:2), а в полуфинале не оставил шансов японцу Дайто Кацумэ (7:0).