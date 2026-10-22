Meta оштрафовали на $25 млрд за обман пользователей Facebook и Instagram

Американский суд обязал компанию Meta выплатить 25 млрд долларов за введение пользователей в заблуждение относительно защиты и использования их персональных данных. Это крупнейший штраф в истории компании, сообщает BBC. Решение вынесли по итогам судебного разбирательства в штате Нью-Мексико. Присяжные установили, что с 2010 по 2021 год Meta вводила пользователей в заблуждение относительно сбора, использования и передачи их данных третьим лицам.

Судья Фрэнсис Мэтью заявил, что нарушения носили умышленный характер, а переписка руководителей компании, включая Марка Цукерберга, свидетельствовала о попытках ввести общественность в заблуждение. Дело связано в том числе с историей Cambridge Analytica, которая использовала данные пользователей Facebook для политического консультирования, включая проекты, связанные с выборами президента США в 2016 году.

Изначально штраф оценили в 219 млрд долларов — по 5 тысяч долларов за каждое из 43 млн установленных нарушений. Однако судья снизил сумму до 25 млрд долларов. Власти штата требовали взыскать 40 млрд долларов, а Meta настаивала, что штраф свыше 3,4 млрд долларов был бы неконституционным. Компания заявила, что обжалует решение. Главный юрист Meta Си Джей Махоуни назвал иск попыткой ограничить свободу слова в интернете.

Генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявил, что решение подтверждает: даже крупнейшие технологические компании должны отвечать за свои действия. Ранее в этом году суд Нью-Мексико также обязал Meta выплатить почти 1 млрд долларов штрафа и компенсации по делу о введении общественности в заблуждение относительно безопасности её платформ для детей.