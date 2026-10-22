Металл сам себя не вынес: в Караганде раскрыли кражу на 4 млн теңге

В Караганде 48-летний мужчина, работавший разнорабочим на предприятии, подозревается в краже металлических изделий почти на 4 млн теңге. Чтобы вывезти чужое имущество, он воспользовался услугами водителя грузовика, которому представился владельцем металла.

Как сообщает Polisia.kz, мужчина работал в одном из ТОО по устной договоренности. Во время уборки территории он заметил металлические емкости, профильные трубы и листы.

По версии следствия, испытывая финансовые трудности, работник решил похитить имущество и продать его.

За один раз все вынести не удалось. Мужчина неоднократно перелезал через забор предприятия и выносил металлоизделия.

Полицейские установили пункт приема, куда сдавался похищенный металл, и нашли водителя грузовика, перевозившего имущество. Выяснилось, что подозреваемый убедил его, будто металл принадлежит ему.

Общий ущерб компании оценили примерно в 4 млн теңге.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела готовят к передаче в суд.