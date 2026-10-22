Металл сам себя не вынес: в Караганде раскрыли кражу на 4 млн теңге
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В Караганде 48-летний мужчина, работавший разнорабочим на предприятии, подозревается в краже металлических изделий почти на 4 млн теңге. Чтобы вывезти чужое имущество, он воспользовался услугами водителя грузовика, которому представился владельцем металла.
Как сообщает Polisia.kz, мужчина работал в одном из ТОО по устной договоренности. Во время уборки территории он заметил металлические емкости, профильные трубы и листы.
По версии следствия, испытывая финансовые трудности, работник решил похитить имущество и продать его.
За один раз все вынести не удалось. Мужчина неоднократно перелезал через забор предприятия и выносил металлоизделия.
Полицейские установили пункт приема, куда сдавался похищенный металл, и нашли водителя грузовика, перевозившего имущество. Выяснилось, что подозреваемый убедил его, будто металл принадлежит ему.
Общий ущерб компании оценили примерно в 4 млн теңге.
Расследование завершено. Материалы уголовного дела готовят к передаче в суд.
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