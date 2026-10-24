Между Казахстаном и Оманом открыто прямое авиасообщение
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus A320.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии Дня Республики Казахстан, состоялась торжественная церемония открытия нового международного рейса по маршруту Астана – Салала (Султанат Оман) авиакомпании «Air Astana».
Открытие нового направления осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию авиационной отрасли, расширению географии международных полётов и укреплению позиций
Казахстана как транзитного авиационного хаба.
"Важным шагом в развитии воздушного сообщения между двумя странами стало подписание Соглашения между Правительством РК и Правительством Султаната Оман о воздушном сообщении, состоявшееся 6 октября текущего года в рамках встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида", - отметили в министерстве транспорта.
В торжественной церемонии по случаю запуска нового рейса приняли участие Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, старший вице-президент авиакомпании «Air Astana» Ерболат Байсалыков, а также
заместители председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Руслан Пыштанов и Ермек Кумыспаев, представители Посольства Султаната Оман в Республике Казахстан.
На борту первого рейса находилось 140 пассажиров, что свидетельствует о полной загрузке воздушного судна. Днём ранее, 23 октября, состоялся первый рейс из Алматы в Салалу, также с полной пассажирской загрузкой.
В настоящее время воздушное сообщение между Казахстаном и Оманом также осуществляется по маршруту Алматы – Маскат
авиакомпанией SalamAir. Таким образом, казахстанский авиаперевозчик расширил свою международную маршрутную сеть сразу двумя новыми направлениями в Султанат Оман.
Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать развитию туристических, торгово-экономических и культурных связей между Казахстаном и Оманом, а также расширению возможностей для
путешествий граждан.
Самое читаемое
- В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Глава КМГ прокомментировал сообщения о задержаниях на «Озенмунайгазе»
- Пособия-2027: какие казахстанские семьи могут лишиться выплат и как государство будет определять нуждаемость
- В центре Астаны появился новый сквер: где он находится
- Штраф в $4,9 млрд за Кашаган: глава «КазМунайГаза» ответил, придется ли компании платить