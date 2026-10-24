Между Казахстаном и Оманом открыто прямое авиасообщение

В преддверии Дня Республики Казахстан, состоялась торжественная церемония открытия нового международного рейса по маршруту Астана – Салала (Султанат Оман) авиакомпании «Air Astana».



Открытие нового направления осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию авиационной отрасли, расширению географии международных полётов и укреплению позиций

Казахстана как транзитного авиационного хаба.

"Важным шагом в развитии воздушного сообщения между двумя странами стало подписание Соглашения между Правительством РК и Правительством Султаната Оман о воздушном сообщении, состоявшееся 6 октября текущего года в рамках встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида", - отметили в министерстве транспорта.

В торжественной церемонии по случаю запуска нового рейса приняли участие Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, старший вице-президент авиакомпании «Air Astana» Ерболат Байсалыков, а также

заместители председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Руслан Пыштанов и Ермек Кумыспаев, представители Посольства Султаната Оман в Республике Казахстан.



На борту первого рейса находилось 140 пассажиров, что свидетельствует о полной загрузке воздушного судна. Днём ранее, 23 октября, состоялся первый рейс из Алматы в Салалу, также с полной пассажирской загрузкой.



В настоящее время воздушное сообщение между Казахстаном и Оманом также осуществляется по маршруту Алматы – Маскат

авиакомпанией SalamAir. Таким образом, казахстанский авиаперевозчик расширил свою международную маршрутную сеть сразу двумя новыми направлениями в Султанат Оман.



Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать развитию туристических, торгово-экономических и культурных связей между Казахстаном и Оманом, а также расширению возможностей для

путешествий граждан.