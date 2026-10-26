МИД Казахстана прокомментировал гибель 26-летней гражданки в Стамбуле
Турецкие правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия в районе Шишли.
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Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило гибель 26-летней гражданки страны в Стамбуле. Казахстанские дипломаты взаимодействуют с её родственниками и оказывают необходимую консульско-правовую помощь.
По информации турецкого издания Haberler, происшествие случилось в районе Шишли. Согласно предварительной версии, женщина пыталась перебраться с балкона шестого этажа здания, в котором остановилась, на крышу соседнего дома.
Как пишет издание, она предположительно упала на навес, расположенный в промежутке между зданиями, на уровне второго подземного этажа. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, после чего тело доставили в морг Института судебной медицины.
По сведениям СМИ, казахстанка прибыла в Турцию в сентябре по туристической визе и проживала вместе с гражданкой России.
В МИД РК заявили, что компетентные органы Турции продолжают расследование, а обстоятельства случившегося уточняются. Вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства Казахстана.
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