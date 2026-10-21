Михаил Шайдоров готовится к первой серьёзной проверке в новом сезоне
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Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров выступит на первом этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 25 октября во французском Анже. Казахстанцу предстоит соперничать с двукратным чемпионом Европы Адамом Сяо Хим Фа, сильными японскими фигуристами и другими претендентами на медали, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Для Шайдорова это будет первый старт в серии Гран-при после исторической победы на Олимпийских играх 2026 года. В феврале казахстанец завоевал золото в Италии, набрав 291,58 балла по сумме двух программ.
Новый сезон фигурист начал с бронзовой медали на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии. В конце сентября он набрал 272,75 балла, а в короткой программе обновил личный рекорд – 95,98 балла.
В этом сезоне Шайдоров полностью сменил программы. Короткую он исполняет под энергичную бразильскую композицию Vidacarnaval, а произвольную – под произведения композитора Кирилла Рихтера.
Кто станет главным соперником Шайдорова
Одним из самых серьёзных конкурентов казахстанца станет француз Адам Сяо Хим Фа – двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира. Его личный рекорд составляет 306,78 балла.
В сентябре Шайдоров уже встречался с французом на Мемориале Ондрея Непелы и опередил его более чем на 23 балла. Казахстанец тогда занял третье место, а Сяо Хим Фа – пятое.
За медали также поборется эстонец Александр Селевко, который уже выиграл два международных турнира в нынешнем сезоне. В марте на чемпионате мира он набрал 270,42 балла, заняв шестое место.
Серьёзную конкуренцию могут составить японцы Као Миура и Сота Ямамото. Миура ранее становился чемпионом четырёх континентов, а Ямамото завоёвывал серебро финала Гран-при.
Среди участников также молодой южнокорейский фигурист Минкю Со, который в сентябре набрал 251,07 балла на международном турнире.
Когда выступит Михаил Шайдоров
Мужчины представят короткие программы 24 октября, а произвольные – 25 октября.
Гран-при Франции откроет серию из шести этапов. По их итогам шесть лучших фигуристов в каждой дисциплине получат путёвки в финал, который состоится с 10 по 12 декабря в китайском Чунцине.
После Франции Шайдоров выступит на этапе Гран-при в Китае с 6 по 8 ноября.
Результаты двух турниров определят, сможет ли олимпийский чемпион Казахстана пробиться в декабрьский финал серии.
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