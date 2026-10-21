Миллиарды в асфальт - Как проходит ремонт городских улиц в Костанае?

Общая протяженность улиц в Костанае составляет более 470 километров. Количество городских трасс значительно увеличилось за последние несколько лет, когда шла активная застройка новых микрорайонов. Параллельно со строительством домов шло и прокладывание новых улиц. В одном из них в прошлом году даже временно приостановили возведение жилого массива ради расширения и удлинения улиц. Из более 470 километров дорог в этом году в Костанае отремонтировали чуть более 5% улиц - 27,8 км. В эту цифру вошли почти все виды ремонтов, кроме капитального. Общая сумма затрат- 5,5 млрд тенге. Что успели сделать за эти деньги и что планируют на следующий год?

На средний ремонт - 3,1 млрд тенге

На проведение среднего ремонта улиц были выделены 3,1 млрд тенге. В акимате Костаная еще в начале весенних дорожных работ отметили- сумма небольшая, в сравнении с прошлым годом уменьшилась почти на 1 млрд тенге. Но за эти деньги удалось отремонтировать 22,3 километра семи основных улиц, которые давно ждали обновления.

"Улица Карбышева -самая протяженная по ремонтам в этом году. На ней четыре полосы, все нужно провести в порядок. Срок окончания ремонта -октябрь", - сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Очень востребованная объездная для города с выходом на выезд в сторону автовокзала. Предназначена для большегрузного атвотранспорта, поэтому ежегодно испытывает колоссальную нагрузку.

Применили новую технологию

Одна из дорожных артерий, самая протяженная в областном центре, и очень востребованная у водителей транспортных средств, идет с южной стороны города к северной с выездом из города.

"В связи с чем в этом году при ремонте ул. Каирбекова мы впервые применили новую технологию - добавили модификатор битума "PR Plast". Этот материал считается очень эффективным в обеспечении более качественного сцепления материалов при ремонте. В результате дорога должна быть более плотной и выдерживать большую нагрузку на ось", - сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Даурен Аскаров.

Если быть точнее, "PR Plast" - гранулированный полимерный материал. При добавлении в дорожную смесь он меняет физико-химическую структуру вяжущего вещества, превращая обычный асфальт в модифицированный. Тем самым добавка улучшает свойства битума и асфальтобетонных смесей.

В местной подрядной организации пояснили, размер гранул около 3 мм, добавляют в смесительный барабан, где сначала происходит короткое «сухое» смешивание с каменными материалами, а затем «мокрое» — с добавлением горячего битума при температуре 170–180 градусов. Гранулы растворяются и повышают сцепление между жидким битумом и твердым каменным щебнем. Добавка придаёт эластичности асфальто-дорожному покрытию, что сохраняет его при экстремальном нагреве и не трескается при сильных морозах.

Несмотря на такие характеристики, в отделе ЖКХ акимата Костаная подчеркнули, что модификатор битума применялся в качестве пилотного проекта. И предстоящая зима покажет результат эксперимента.

Почти четверть миллиона - на реконструкцию

Реконструкция в этом году коснулась только одной костанайской улицы - Наримановской. Ее давно планировали расширить.

"Сейчас жители Фролова довольны, у них теперь четыре полосы вместо двух. Можно оставлять машины на обочине и никому не мешать", - комментировал реконструкцию улицы аким Костаная.

В итоге улицу расширили с 8-ми метров до 14-ти. Установили новые тротуары, появятся парковочные места, разметка и освещение.

"Улицу Наримановскую расширили на всем реконструируемом участке протяженностью 0,7 км. Асфальт заменили на участке длиной 0,3 км от пр. Абая до ул. Баймагамбетова. Плюс оборудовали 48 новых парковочных мест", - сообщили в подрядной организации.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Освещение также должно появиться на всем участке улицы, его установку завершают. И разметку на улице нанесут ближе к зиме.

Помимо реконструкции асфальто-бетонного полотна заменили и коммуникации. Больше всего проблем было с заменой газопровода. Из-за чего переделку пришлось приостановить в середине лета. Проект также пришлось корректировать в границах улиц Алтынсарина- Баймагамбетова, так как из-за расширения проезжей части под снос попадало много зеленых насаждений. Но в результате корректировки ПСД, их удалось сохранить. На замену инженерных сетей уточнений в проект ушло больше времени, чем планировали, но в итоге улицу удалось сдать в срок.

Текущий и внутриквартальный ремонты

На текущий ремонт улиц Костаная в этом году выделили чуть больше полумиллиарда тенге - 517 млн. На эти деньги подрядные организации все лето латали дыры, меняли асфальт в разных частях города, переустанавливали бордюры.

"Всего удалось обновить 78 000 квадратных метров или 4,8 километра улиц. Это не очень много, но постарались сделать все проблемные участки", - сообщили в отделе ЖКХ акимата Костаная.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

В ведомстве добавили, что чуть более 78 млн тенге выделили на обустройство правосторонних съездов. В этом году их смогли сделать на шести перекрестках. В прошлом году средств на обустройство таких дорожных конструкций выделили больше средств, поэтому удалось сделать 14 перекрестков. Однако в отделе ЖХХ рассчитывают, что в следующем году удастся увеличить, как сумму финансирования, так и количество правосторонних перекрестков.

"Эту работу мы ведем совместно с полицией, так как она касается изменения проезда машин и перехода пешеходов на многих перекрестках города", - отметил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Даурен Аскаров.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

На внутриквартальный ремонт выделили более весомую сумму - 1,5 млрд тенге. Эти деньги направили на благоустройство 35 дворов.

"Всего в Костанае 550 дворов. Из них 515 отремонтировали за счет бюджета за предыдущие годы. На этот год осталось 35 дворов, которые мы все сделали", - сообщил руководитель отдела ЖКХ.

Он добавил, что в будущем дворы Костаная будут поддерживать только текущими ремонтами. Отметим, что в прошлом году в городе также установили 14 спортивных площадок. В этом году 40, из которых 10 - за счет бюджета, а 30 - за счет программы "Бюджет народного участия".

Планы на 2027 год: одна улица по цене всех

Пока подрядчики завершают благоустройство на отремонтированных улицах, в отделе ЖКХ акимата Костаная уже представили планы работ на будущий год. Судя по объемам, работ будет гораздо больше, а финансирование нужно увеличить, как минимум, вдвое.

"Техническая документация уже разработана на 35 участков дорог общей протяженностью 18,6 километров. Сейчас все эти проекты проходят государственную экспертизу. Примерная стоимость работ - 2,2 млрд тенге", - поделился планами руководитель отдела ЖКХ Даурен Аскаров.

Еще на 30 участках улиц, которые хотят отремонтировать в следующем году, сейчас готовится техническая спецификация. На их ремонт тоже нужно около 2 млрд тенге.

Самым крупным проектом следующего года станет реконструкция ул. Баймагамбетова. Общая протяженность участка - 2,4 км. Примерная стоимость работ - 5,3 млрд тенге -почти столько же, сколько в этом году выделили на все виды ремонта. В отделе ЖКХ подчеркнули: проект по реконструкции участка этой улицы настолько объемный, что строительно-монтажные работы планируются на два года. В связи с этим и финансирование будут выделять постепенно в течение двух лет. На этом отрезке не только плохой асфальт, но и сильно изношены инженерные коммуникации.

По словам представителей ГКП "КТЭК" и ГКП "Костанай-Су" коммунальные аварии на этот участке происходят в несколько раз чаще, чем на других. Менять нужно, как водопроводные, так и канализационные сети.

"В реконструкцию участка по ул. Баймагамбетова заложено не только расширение проезжей части, но и полная замена тепловых, водопроводных, электрических сетей, ливневок, тротуаров. Это огромная работа", - прокомментировал миллиардные вложения в эту улицу аким Костаная.

Он добавил, что в связи с важностью и сложностью ремонтов на этой улице, конкурсные процедуры по определению подрядчика хотят провести уже до конца этого года. Власти хотят, чтобы порядная организация заранее готовилась к масштабной реконструкции и не сорвала сроки работ. Пока подрядчика не определили.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Проблемный район Береке

Еще одним районом, в котором настолько большие проблемы с улицами, что из-за их расширения, временно приостановили строительства жилья, остается новый микрорайон Береке.

На следующий год там планируется реконструкция ул. Камшат Доненбаевой. Основной проблемой для расширения остается железная дорога, которая её пересекает. Этот момент затрудняет увеличение проезжей части, но оно необходимо, поэтому проекту предстоит не одна экспертиза.

Еще один важный вопрос для микрорайона Береке - освещение улиц и дворов. Проект пока находится на экспертизе, но скоро должен выйти. Если замечаний не будет, то в следующем году его начнут реализовывать.

В планах также расширение еще двух основных улиц - Тауелсиздик и Дощанова, а также дорог в микрорайоне Аэропорт. Задача тоже не из легких, потому что вдоль всех улиц плотно насажены деревья и кустарники, потеря которых скажется не в лучшую сторону на экологии. Да и возмущений жителей не избежать.

Нужно больше средств

В акимате Костаная также отметили, что ремонты улиц, которые были сделаны в этом году и будут сделаны в следующем, находятся на гарантии у подрядчиков. Если в течение трех лет на улицах обнаружатся ямы или другие недоделки, подрядчик будет переделывать брак за свой счет.

Кстати, в этом году по такому принципу переделывали самый главный проспект города- Абая. После прошлогоднего ремонта на одном из центральных участков выявили боле 16 000 квадратных метров дефектов. В отделе ЖКХ отметили, что такой объем брака недопустим, даже по гарантии, но в этом году его удалось устранить за счет средств подрядчика.

В целом власти Костаная отмечают, что для более качественного ремонта улиц и их благоустройства, нужно больше финансирования. В прошлом году, например, было выделено 8 млрд тенге на все виды ремонтов городских трасс. В этом году почти в два раза меньше, поэтому удалось сделать немного. Но в следующем году ожидают гораздо больше денег и намечают больше работ.

Отметим также, что по Костанайской области основные ремонтные работы на трассах завершены. Самыми важными объектами стали обновленные дороги в Аулиекольском районе по маршруту - Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь - Костанай и до границы с Россией. Общая протяженность составила 56,7 километров. В Житириканском районе отремонтировали трассу Денисовка-Житикара-Муктиколь и до границы с Россией протяженностью 41 километра. Одним из главных проектов по области также стала объездная дорога в районе моногорода Рудного. Трассу обновили на участке в 6,2 километра. Дорогу построили больше 60 лет назад, а капитально ремонтировали 20 лет назад. Помимо ремонта асфальто-дорожного покрытия, на трассе установили 54 сигнальных столбика и 110 новых дорожных знаков.