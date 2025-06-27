В Астане сотрудники управления криминальной полиции задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в одном из самых масштабных мошенничеств последних лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Она обещала помощь в оформлении виз в США и Европу, а вместо этого выманивала у людей десятки миллионов тенге.

Одной из жертв аферистки стала 49-летняя жительница столицы. Под предлогом содействия в получении американской и шенгенской виз женщина передала "визовому посреднику" почти 49 миллионов тенге. Мошенница представлялась исполнительным директором юридической фирмы и убеждала, что работает по доверительным каналам. Официального договора стороны не заключали - все общение велось устно.

По данным следствия, из-за "ареста на счета компании" жертва по просьбе подозреваемой перевела крупную сумму на счета третьих лиц. Позднее выяснилось, что эти деньги пошли вовсе не на оформление документов - мошенница распорядилась ими по собственному усмотрению.

Расследование выявило, что это далеко не единственный эпизод: в отношении задержанной зарегистрировано около 100 уголовных дел, а общий ущерб пострадавших превышает 300 миллионов тенге. Мошенница обманула десятки человек, воспользовавшись их доверием и желанием уехать за границу.

Полиция Астаны призывает граждан быть предельно осторожными, не передавать деньги без заключения официальных договоров и не доверять "посредникам" с сомнительной репутацией. В случае малейших подозрений правоохранители рекомендуют немедленно обращаться в полицию по номеру 102.