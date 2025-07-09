Министерство здравоохранения Казахстана предложило радикальные меры для усиления контроля за качеством лекарств и медицинских изделий - на фармрынок выходят так называемые контрольные закупки, то есть проверки "под прикрытием", передает BAQ.KZ.

Согласно новому законопроекту, подготовленному ведомством, предлагается внести изменения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", предусматривающие:

внедрение процедуры контрольного закупа для выявления нарушений на рынке лекарств и медизделий;

введение механизма расследований при обнаружении нарушений в их обращении.

Это значит, что в аптеки и склады могут направлять специалистов под видом обычных покупателей. Их задача — зафиксировать возможные факты реализации некачественной, просроченной или незарегистрированной продукции, а также нарушения правил хранения и продажи.

Сейчас контроль осуществляется Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий — выборочно, с применением риск-ориентированного подхода. Однако, как пояснили в Минздраве, новые инструменты позволят усилить надзор и выявлять скрытые нарушения.

При этом в министерстве подчёркивают: добросовестный бизнес не пострадает, а дополнительные административные барьеры для участников фармрынка не вводятся.

Общественное обсуждение законопроекта пройдёт 11 июля 2025 года в формате Zoom-конференции.

Текст документа будет опубликован на портале "Открытые НПА" с 11 по 15 июля - каждый казахстанец сможет оставить свои предложения и комментарии.