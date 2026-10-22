Инвестиции на $4,8 млрд: какие проекты Казахстан предложил мировому бизнесу

В Казахстане планируют построить 20 инклюзивных школ, международный медицинский город, крупную ветровую электростанцию, новый портовый терминал и предприятия в нескольких регионах. Эти и другие проекты вошли в число договоренностей, достигнутых на международном инвестиционном форуме в Шымкенте. Общая сумма подписанных документов составила 4,8 млрд долларов.

В IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2026) приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, более 500 инвесторов и представителей бизнеса из свыше 40 стран.

Форум прошел в Шымкенте, расположенном на пересечении крупных торговых потоков Евразии и международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай.

Какие проекты планируют реализовать в Казахстане

На полях форума подписали 22 документа. Среди них инвестиционные соглашения, меморандумы и рамочное соглашение о строительстве предприятий и объектов инфраструктуры.

Одним из крупнейших стал меморандум о создании сети из 20 региональных инклюзивных школ стоимостью 1 млрд долларов. Документ подписали Министерство просвещения Казахстана и ТОО «DSKZ & KAMC».

Еще один проект стоимостью 1 млрд долларов касается строительства многофункционального терминала в рамках первого этапа развития порта Курык. Сторонами меморандума выступили национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» и Guoyou Materials Group Co., Ltd.

На 650 млн долларов рассчитан проект «Международный медицинский город Казахстана». Меморандум подписали KAZAKH INVEST и Shoval Kazakhstan Ltd.

В Костанайской области планируется строительство ветровой электростанции мощностью 1 000 МВт с системой накопления энергии. Стоимость проекта оценивается в 730 млн долларов. Инвестиционное соглашение заключили Министерство энергетики РК и ТОО «Turan Wind Energy».

В Экибастузе предполагается построить дата-центр мощностью 250 МВт за 500 млн долларов. Меморандум подписали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Amsa Digital.

Еще один проект касается казахстанских автомобильных дорог. Министерство транспорта и ТОО «Freedom Lab» заключили инвестиционное соглашение о создании интеллектуальной системы контроля на дорогах стоимостью 249,6 млн долларов.

Новые заводы, университетский кампус и мясной кластер

В Актобе планируется строительство завода по производству стеклотары за 150 млн долларов. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали Министерство промышленности и строительства и компания Aktobe Steklo.

В Туркестанской области намерены создать мясной кластер стоимостью 111,1 млн долларов. Меморандум заключили областной акимат и ТОО «Nurym Group».

В Астане предусмотрен проект строительства университетского кампуса с общежитием по британской модели образования. Его стоимость составляет 40,8 млн долларов. Документ подписали Министерство науки и высшего образования и Coventry University Kazakhstan.

В Кызылординской области планируют построить завод по производству полипропиленовых мешков и биг-бэгов за 8,8 млн долларов. Меморандум подписали областной акимат и Apex Packaging.

В Шымкенте подписано рамочное соглашение о строительстве завода по выпуску ПЭТ-преформ и переработке пластика стоимостью 74,3 млн долларов. Сторонами выступили городской акимат и ТОО «KOKSAN».

Все перечисленные суммы относятся к заявленной стоимости проектов. Подписание меморандума само по себе не означает, что строительство уже началось или финансирование поступило в полном объеме.

Какие производства представили зарубежным инвесторам

Перед началом пленарной сессии Олжас Бектенов ознакомился с проектами, реализуемыми совместно с иностранными партнерами.

Среди них строительство ветровой электростанции Masdar в Жамбылской области и проекты China Energy в сфере возобновляемой энергетики в Карагандинской и Туркестанской областях.

Представлены завод безалкогольных напитков Carlsberg Group в Алматинской области и проекты развития Alatau City.

Отдельное внимание уделили строительству тепличного комплекса Alsera и завода QazAlPack в Шымкенте.

Казахстан привлек почти полтриллиона долларов иностранных инвестиций

Открывая пленарную сессию «От стабильности к росту: новый инвестиционный цикл Казахстана», Олжас Бектенов рассказал о результатах экономики и дальнейших планах по привлечению капитала.

По его словам, новые инвестиционные возможности формируются по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Мы уделяем особое внимание налаживанию прямого диалога с международным бизнес-сообществом. В прошлом году ВВП страны превысил $300 млрд при росте на 6,5%. За годы независимости Казахстан привлек почти полтриллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Только за последние 5 лет привлечено более $100 млрд. Убежден, у Казахстана есть все основания для уверенного движения вперед. Принципиальное значение для нас имеет качественное обновление экономики за счет внедрения передовых технологий, создания новых производств и глубокой переработки сырья. Эти стратегические приоритеты заложены в обновленной Концепции инвестиционной политики до 2030 года. Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр пригласил иностранных инвесторов участвовать в создании «Долины ЦОДов» в Экибастузе, строительстве высокотехнологичного Alatau City и других крупных проектах.

В числе приоритетных направлений названы обрабатывающая и химическая промышленность, производство продуктов питания, транспортное машиностроение, агропромышленный комплекс и переработка сельхозпродукции, цифровизация, развитие IT-инфраструктуры и строительство новых городов.

Какие условия предлагают инвесторам

В Казахстане действует система сопровождения инвестиционных проектов, охватывающая получение государственной поддержки, правовые вопросы и защиту интересов бизнеса.

В едином центре Kazakhstan Investment House предусматривается более 100 видов экспортной и промышленной поддержки.

Для зарубежных инвесторов вводится специальный визовый режим Altyn Visa. На базе Международного финансового центра «Астана» предусмотрена возможность работы с нормами английского права.

Механизмы защиты прав инвесторов действуют на уровне Генеральной прокуратуры, а сопровождение проектов ведется при участии Совета при Правительстве.

На форуме привели данные международных рейтингов. Агентство S&P впервые за десятилетие повысило суверенный рейтинг Казахстана до BBB со стабильным прогнозом.

В Global Investment Risk and Resilience Index Казахстан поднялся на 17 позиций и занял 53-е место.

Какие международные компании уже работают в Казахстане

Олжас Бектенов привел примеры проектов, которые иностранные компании реализуют в стране.

Stadler Rail наладила в Астане выпуск пассажирских вагонов нового поколения. Carlsberg Group открыла современное производство напитков.

Harvest Agro Holding формирует крупный агроиндустриальный кластер, Mars создает производство кормов для домашних животных, а Air Liquide развивает водородную промышленность.

Кто участвовал в форуме

На пленарной сессии выступили аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, президент и главный исполнительный директор The Boeing Company Келли Ортберг, президент Исламского банка развития и председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

В обсуждении приняли участие генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи, президент Sarens Kazakhstan Лудо Антон Саренс и генеральный директор Lasselsberger Group Йозеф Ласселсбергер.

На форуме наградами за вклад в социально-экономические и индустриальные проекты отметили представителей международных и казахстанских компаний.

Среди награжденных руководители «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Вели Динчел, Aksa Energy Наджи Агбал, Kazakhstan Hydrogen Peroxide Сунь Пэнчэн, KamLitKZ Алексей Котов и Saran Machinery Станислав Ли.

Награды получили председатель правления Fabe Agro Ахмед Будан, представитель Emirates Kazakhstan Education Investment Group Руслан Жумагулов, президент Carlsberg Central Asia Вячеслав Мальцев, региональный директор SABIS Рами Малак, руководитель Ardingly Astana Даррен Джонс, председатель совета директоров TEXOL Шота Абхазава и основатель Network School Баладжи Шринивасан.

Всего по итогам KGIR-2026 в Шымкенте подписано 22 документа на 4,8 млрд долларов. Правительство представило крупнейшие из них, охватывающие образование, здравоохранение, энергетику, транспорт, промышленность и цифровые технологии.