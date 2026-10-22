В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр здравоохранения Акмарал Альназарова и аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомились с ходом реализации крупных проектов в сфере здравоохранения Петропавловска.

Продолжается строительство многопрофильной областной больницы на 480 коек. В ней планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, сосудистой хирургии и другим профилям. На объекте завершено возведение железобетонных конструкций. Сейчас ведутся кладка стен, монтаж фасадов и внутренняя отделка. Ввод больницы в эксплуатацию намечен на 2027 год.

В микрорайоне Копай строится областная станция скорой и неотложной медицинской помощи, рассчитанная на 100 тысяч выездов в год. Проектом предусмотрены гараж на 20 санитарных автомобилей, ремонтная и моечная базы, а также симуляционный центр для подготовки медработников. Строительство планируется завершить в 2027 году. Новая станция позволит решить многолетнюю проблему размещения службы скорой помощи, которая сейчас работает в здании 1905 года постройки.

Кроме того, завершается капитальный ремонт здания бывшей коррекционной школы № 2. Здесь откроется реабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями. В центре будут работать специалисты различных профилей, детям станут доступны необходимые виды терапии. Ежегодно реабилитацию смогут проходить до 500 детей.

Реализация проектов расширит возможности оказания медицинской помощи жителям области и создаст современные условия для работы медицинских специалистов.