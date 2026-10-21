Морозы до -10 градусов придут в Казахстан: прогноз на 22–24 октября

В Казахстане в ближайшие дни заметно похолодает. На смену циклону, который принёс дожди и снег, придёт холодный антициклон. В северных и восточных областях ночью ожидаются морозы до -10 градусов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

По прогнозу синоптиков, с 22 по 24 октября осадки постепенно прекратятся, однако температура воздуха начнёт снижаться. Сначала похолодание затронет западные регионы, а затем распространится на остальную территорию страны.

Сильнее всего морозы почувствуют жители северных и восточных областей. Если в начале периода ночная температура составит от 0 до +5 градусов, то в последующие дни столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов.

Не обойдёт похолодание и южные регионы, где даже днём станет заметно прохладнее. Ночью температура может опуститься до -2…-7 градусов, а днём воздух прогреется лишь до +2…+7 градусов.

К концу недели осадков станет меньше, но на большей части Казахстана установится более холодная погода.