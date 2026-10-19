Можно ли перенести инфаркт и не заметить этого?

Инфаркт миокарда может случится без болей и симптомов. Иногда они настолько слабо выражены, что человек принимает их за обычную усталость или недомогание. В каких случаях инфаркт остается незамеченным, кто находится в группе риска и как распознать опасное состояние, рассказала врач-кардиолог Асемгуль Макжанова корреспонденту BAQ.KZ.

Может ли инфаркт пройти без симптомов

Инфаркт миокарда – острое состояние, при котором нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. Из-за недостатка кислорода клетки повреждаются и начинают погибать. Чем дольше участок сердца остается без нормального кровотока, тем серьезнее могут быть последствия.

По словам кардиолога Асемгуль Макжановой, основная причина инфаркта- ишемия – состояние, при котором сердечная мышца не получает необходимого количества кислорода. Чаще всего это происходит из-за сужения или закупорки коронарных артерий.

При этом характерные признаки заболевания могут проявляться по-разному. У одних пациентов возникает интенсивная боль в груди, у других симптомы оказываются менее выраженными.

Чаще человек чувствует необычную усталость, слабость или легкое недомогание, но продолжает заниматься повседневными делами. Такие ощущения могут восприниматься как последствия стресса, недостатка сна или физического переутомления.

В медицине существует понятие «немого», или бессимптомного, инфаркта миокарда. В таких случаях повреждение сердечной мышцы происходит без характерной боли либо с настолько незначительными проявлениями, что пациент не распознает опасное состояние. Но отсутствие сильной боли не означает, что заболевание протекает без последствий.

Почему возникает инфаркт миокарда

Наиболее распространенная причина инфаркта- атеросклероз. При этом заболевании на внутренних стенках сосудов постепенно накапливаются холестериновые бляшки.

Со временем они сужают просвет артерий, затрудняя поступление крови к сердцу. Если поверхность бляшки повреждается, на этом участке может образоваться тромб, который частично или полностью перекрывает кровоток.

В результате участок сердечной мышцы перестает получать достаточное количество кислорода.

Как объяснила Асемгуль Макжанова, нарушение кровоснабжения связано и с другими причинами.

Например, инфаркт способен развиться из-за тромбоза – образования сгустков крови, препятствующих нормальному кровообращению.

Спазм коронарных артерий, тоже в списке причин. Речь идет о резком сужении сосудов, которое может возникнуть на фоне курения, употребления наркотических веществ, воздействия некоторых лекарственных препаратов и других факторов.

В отдельных случаях нарушение кровотока связано с воспалительными заболеваниями сосудов, в том числе васкулитом.

Независимо от причины, при инфаркте требуется своевременная медицинская помощь. Чем раньше удается восстановить кровоснабжение, тем больше сердечной мышцы можно сохранить.

Какие симптомы инфаркта можно не заметить

Наиболее характерный признак инфаркта/ интенсивная боль в грудной клетке. Она может быть давящей, сжимающей или жгучей.

По словам кардиолога, боль нередко распространяется в левую руку, шею, спину или нижнюю челюсть. Обычно она продолжается более 15-20 минут.

У некоторых вместо сильной боли появляется слабость, усталость, тошнота или рвота.

Особенно часто нетипичные симптомы встречаются у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.

Опасность в том, что человек не всегда связывает некомфортные ощущения с сердечно-сосудистым заболеванием.

При этом даже незначительные, на первый взгляд симптомы могут сопровождать серьезное нарушение кровоснабжения сердца.

Если внезапно появились боль или давление в груди, выраженная одышка, холодный пот, резкая слабость либо сочетание нескольких подозрительных признаков, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

Кто находится в группе риска

Инфаркт миокарда может возникнуть в любом возрасте, однако вероятность его развития повышается при наличии определенных факторов.

Как отметила Асемгуль Макжанова, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается с возрастом. Особое внимание состоянию сердца необходимо уделять мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 лет.

Вместе с тем возраст – далеко не единственный фактор.

Одна из причин повышенного риска- артериальная гипертония. При постоянно высоком давлении увеличивается нагрузка на сердце, а стенки сосудов постепенно повреждаются.

Ещё один значимый фактор- сахарный диабет. Повышенный уровень глюкозы в крови способствует повреждению сосудов и развитию атеросклероза.

Особая опасность – курение. Отрицательно влияет на состояние сосудистой стенки, способствует развитию атеросклероза и повышает вероятность образования тромбов.

Избыточная масса тела и недостаточная физическая активность – зона риска.

При малоподвижном образе жизни чаще возникают нарушения обмена веществ, которые могут сопровождаться повышением артериального давления, уровня сахара и холестерина.

Кардиолог также выделила наследственную предрасположенность. Если у близких родственников были случаи инфаркта или других сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность возникновения подобных проблем может быть выше.

Отдельного внимания заслуживает уровень липопротеинов низкой плотности, которые называют «плохим» холестерином. При его повышении ускоряется образование атеросклеротических бляшек в артериях.

При сочетании нескольких факторов, риск инфаркта возрастает, поэтому таким пациентам особенно важно контролировать состояние сердечно-сосудистой системы.

Почему люди с диабетом могут не почувствовать инфаркт

Пациенты с сахарным диабетом не чувствуют инфаркт. Одна из возможных причин – диабетическая нейропатия. При длительном повышении уровня сахара в крови могут повреждаться нервные волокна, участвующие в передаче болевых сигналов.

В результате человек не всегда ощущает характерную боль даже при серьезном повреждении сердечной мышцы.

Вместо нее могут появляться слабость, одышка, потливость или необычная усталость.

При этом отсутствие боли не делает инфаркт менее опасным. Напротив, из-за нетипичных проявлений пациент может позднее обратиться за медицинской помощью.

Поэтому пациентам с сахарным диабетом необходимо особенно внимательно относиться к изменениям самочувствия и регулярно контролировать своё состояние.

Можно ли узнать о перенесенном инфаркте спустя годы

Иногда человек узнает о перенесенном инфаркте случайно, во время обследования сердца.

Например, определенные изменения могут обнаружиться на электрокардиограмме. Однако результаты ЭКГ не всегда позволяют однозначно подтвердить ранее перенесенный инфаркт.

Для уточнения диагноза врач оценивает историю заболевания, жалобы пациента и результаты дополнительных исследований.

При подозрении на острый инфаркт один из важных методов диагностики- анализ крови на тропонины.

Тропонины – это белки, которые высвобождаются при повреждении сердечной мышцы. Повышение их уровня помогает врачам выявлять повреждение миокарда, однако результат необходимо оценивать вместе с другими клиническими данными.

Еще один метод – коронарная ангиография. Исследование состояния коронарных артерий . Для фиксации сужения или закупорки сосудов.

Если необходимо определить последствия ранее перенесенного инфаркта, врач может назначить эхокардиографию или магнитно-резонансную томографию сердца.

Такие исследования помогают оценить сократительную функцию миокарда и выявить участки поврежденной ткани.

При этом самостоятельно определить по отдельным симптомам, был ли у человека инфаркт несколько месяцев или лет назад, невозможно.

Чем опасен инфаркт, который человек не заметил

Даже если инфаркт не сопровождался сильной болью, он может привести к повреждению сердечной мышцы.

После гибели части клеток миокарда на поврежденном участке формируется рубцовая ткань, которая не способна сокращаться так же, как здоровая сердечная мышца.

В результате сердце хуже справляться со своей основной задачей – перекачиванием крови.

Одна из возможных последствий- сердечная недостаточность. Появляется одышка, повышенная утомляемость, отеки и снижение физической выносливости.

Кроме того, повреждение миокарда способно создавать условия для возникновения нарушений сердечного ритма.

Перенесенный инфаркт повышает риск повторных осложнений. Потому важно выявлять заболевание даже в тех случаях, когда человек не помнит характерного приступа боли.

Своевременное обследование позволяет оценить состояние сердца.

Как лечат инфаркт миокарда

Лечение инфаркта направлено на восстановление кровоснабжения сердечной мышцы, уменьшение повреждения тканей и предупреждение осложнений.

По словам Асемгуль Макжановой, в зависимости от клинической ситуации врачи применяют медикаментозные и хирургические методы.

Для восстановления кровотока используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Их назначают только при определенных показаниях.

Также применяются антиагреганты и антикоагулянты, они снижают вероятность образования и увеличения тромбов.

В зависимости от состояния пациента врачи могут назначать препараты для уменьшения нагрузки на сердце, контроля артериального давления и профилактики осложнений.

Один из основных методов восстановления кровоснабжения при остром инфаркте- коронарная ангиопластика со стентированием.

Во время процедуры врач расширяет суженный или закупоренный участок артерии и при необходимости устанавливает стент, он поддерживает просвет сосуда.

В отдельных случаях проводится аортокоронарное шунтирование. Во время операции создается дополнительный путь для поступления крови к сердечной мышце в обход пораженного участка сосуда.

Выбор лечения зависит от состояния пациента, результатов обследований и особенностей поражения коронарных артерий.

Можно ли полностью восстановиться после инфаркта

Возможность восстановления зависит от того, насколько сильно была повреждена сердечная мышца и как быстро пациент получил медицинскую помощь.

Важную роль у кардиологической реабилитации. Постепенное возвращение к физической активности, контроль массы тела, коррекция питания и регулярное наблюдение у врача.

При необходимости пациенту назначают препараты для профилактики повторного инфаркта и других осложнений.

При этом прекращать лечение самостоятельно нельзя, даже если самочувствие значительно улучшилось.

Современные методы лечения возвращают пациентов к привычной жизни. Дальнейший прогноз во многом зависит от соблюдения медицинских рекомендаций и контроля факторов риска.

Как снизить вероятность инфаркта

По словам кардиолога, профилактика инфаркта начинается с повседневных привычек и контроля основных показателей здоровья.

В первую очередь необходимо регулярно измерять артериальное давление. При гипертонии важно соблюдать назначенное лечение и не допускать длительного повышения давления.

Необходимо также контролировать уровень сахара в крови, особенно людям с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему.

Еще один показатель, требующий внимания, – холестерин. Его повышенный уровень может долгое время никак не сказываться на самочувствии, но при этом он способствует развитию атеросклероза.

Врач рекомендует поддерживать физическую активность. Для этого подходят обычная ходьба, плавание, езда на велосипеде и другие виды умеренных нагрузок.

В питании следует отдавать предпочтение овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам и рыбе. Одновременно важно ограничивать избыток соли, насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара.

Существенное значение имеет отказ от курения. Даже при отсутствии жалоб табак продолжает отрицательно влиять на состояние сосудов.

Людям с избыточной массой тела рекомендуется постепенно снижать вес под наблюдением специалиста, если это необходимо по медицинским показаниям.

При наличии хронических заболеваний важно регулярно посещать врача и выполнять его рекомендации.

Могут ли современные технологии помочь выявить проблемы с сердцем

Как отметила Асемгуль Макжанова, современные технологии расширяют возможности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Например, системы искусственного интеллекта помогают анализировать результаты медицинских исследований, обнаруживать изменения и оценивать риски.

Все большее распространение получают носимые устройства, в том числе смарт-часы и кардиомониторы. Они отслеживают частоту сердечных сокращений и некоторые нарушения ритма.

Но только устройства не способны надежно исключить инфаркт и не заменяют полноценное медицинское обследование.

В кардиологии также исследуются методы восстановления поврежденной сердечной мышцы, включая клеточные и генные технологии. Большинство подобных подходов пока не относятся к стандартным методам лечения инфаркта.

Несмотря на развитие медицинских технологий, главным условием успешного лечения остается своевременное обращение за помощью.

Важно не игнорировать внезапные изменения самочувствия, особенно при наличии факторов риска. Регулярные обследования, контроль давления, сахара и холестерина, а также здоровый образ жизни помогают снизить вероятность опасных сердечно-сосудистых осложнений.