Мусор во дворе и грязные улицы: куда жалуются казахстанцы

Переполненные мусором территории, грязные улицы и проблемы с благоустройством казахстанцы могут сообщать через Telegram-бот TazaQazBot. По данным организаторов экологической инициативы «Таза Қазақстан», через него уже поступило почти 60 тысяч заявок.

Всего через чат-бот направили 59,6 тысячи обращений, касающихся санитарного состояния и благоустройства территорий. С его помощью жители могут сообщать о проблемах, которые замечают в своих населенных пунктах.

При этом сколько обращений уже рассмотрено и сколько проблем удалось решить, в опубликованных данных не уточняется.

Сколько мусора убрали в Казахстане

По данным организаторов, экологическая инициатива «Таза Қазақстан» объединила более 6,9 млн участников по всей стране.

За время ее проведения очистили 1,1 млн гектаров территорий, собрали и вывезли 844 тысячи тонн отходов. Высажено более 1,3 млн деревьев.

С начала 2026 года в Казахстане провели 753 экологических мероприятия. В уборке территорий, озеленении и других акциях участвовали жители, волонтеры, молодежь, представители государственных органов, бизнеса и общественных организаций.

При этом в сообщении не уточняется, учитывает ли показатель в 6,9 млн человек только уникальных участников или общее количество участий в мероприятиях.

Экологическое воспитание начинают с детского сада

Отдельное направление «Таза Қазақстан» связано с детьми.

В рамках проекта «Жасыл балабақша» в стране создали 295 дошкольных организаций экологической направленности.

В школах провели более 158 тысяч классных часов, посвященных экологическому воспитанию.

Детей знакомят с вопросами бережного отношения к природе и чистоты окружающей среды.

Как сообщить о проблеме

Для обращений по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий действует Telegram-бот TazaQazBot.

Через него жители могут направлять сообщения о проблемных участках и состоянии общественных территорий.

В опубликованной информации нет данных о среднем сроке рассмотрения заявок и доле выполненных обращений.

Работа по очистке территорий, озеленению и вовлечению жителей в экологические инициативы продолжается в рамках «Таза Қазақстан».