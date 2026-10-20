Мусорные проблемы Костаная: переработка выросла, стоимость вторсырья упала

В Костанайской области в этом году сложилась парадоксальная ситуация: уровень переработки твердых бытовых отходов за последние пять лет вырос в два раза. Но уже в июле стоимость вторсырья начала резко падать в цене. Особенно на макулатуру и пластик. Переработчики объясняют сложившуюся ситуацию тем, что ужесточились требования для получения субсидий от государства. В АО "Жасыл Даму" - главной государственной компании по управлению отходами в Казахстане - отмечают: если не будет строгих правил, будет коррупция. Как костанайские переработчики лавируют между жесткими требованиями по переработке, возможностью использовать вторсырье и улучшать экологию?

Льготные кредиты для сортировки и переработки

Согласно официальным данным, с начала этого года в Костанайской области образовалось более 50 000 тонн твердо-бытовых отходов. На переработку удалось отправить лишь пятую часть, остальное сырье отправили гнить на полигоны.

"За последние пять лет доля переработки отходов в регионе выросла в два раза. Это связано с тем, что в области открылось несколько мусоросортировочных линий, а также появились предприятия по переработке крупногабаритных шин и упаковки tetra pak", - сообщили в управлении экологии акимата Костанайской области.

И добавили, что вместе с тем, снизилась стоимость вторсырья на внутреннем рынке и помощь со стороны государства, а логистика с учетом огромных расстояний усложнилась. Чтобы понять, как выстроена система сбора отходов в Казахстане, нужно уточнить, что с 2022 года главным администратором по утилизации стала государственная компания АО "Жасыл Даму". Она курирует все сферы, связанные с отходами - от управления сбором и сортировкой до охраны окружающей среды, регулированием выбросов парниковых газов и развитием зеленых технологий. Ранее эти функции выполняла частная компания ТОО "Оператор "РОП". Однако после скандального коррупционного дела, когда собственники пытались присвоить себе около 180 млрд тенге, ответственность за сферу управления отходами взяло на себя государство.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Сейчас в области оказывают поддержку предприятий, задействованных в переработке бытовых отходов. Предоставляются субсидии под льготный процент. Только за последние два года профинансированы три крупных проекта. Первым стал мусоросортировочный комплекс в моногороде Рудный, его установили на самом старом полигоне.

"Мусоросортировочный комплекс способен отсортировать около 50 000 тон мусора в год - в 5 раз больше, чем его реально образуется. Это один из самых современных комплексов в стране. Он перерабатывает пластик всех фракций, алюминий, бумагу и другое", - рассказал владелец мусоросортировочного комплекса Ринат Ишбулатов.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Он добавил, что купить, установить и запустить в работу комплекс стало возможным благодаря льготному кредиту. Комплекс вместе с установкой обошелся примерно в 390 млн. тенге. За этот кредит рудненский предприниматель будет рассчитываться в течение 15 лет под льготные 3 процента.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Сначала переработаем шины, потом tetra pak

Вторым крупным проектом, открытым в Костанае в рамках поддержки АО "Жасыл Даму", стало предприятие по переработке крупногабаритных шин. Оно расположено в селе Пешковка, недалеко от Рудного.

"Мы тоже воспользовались льготным кредитом, чтобы открыть линию по переработке крупногабаритных шин. В области много карьеров, на которых задействованы тракторы, большие грузовые машины, а шины никто не утилизировал. Мы решили это исправить", - рассказали представители компании, которая с прошлого года перерабатывает шины.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Из них делают покрытие для беговых дорожек, добавляют крошку в брусчатку, чтобы она не скользила.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Самым крупным проектом, который будет скоро открыт в Костанае, станет завод по переработке. Уже запустили пять линий по переработке макулатуры для изготовления салфеток, бумажных полотенец, туалетной бумаги, гофрокартона и гофрокоробов, линию по производству чековой бумаги. Открытие еще одной и самой уникальной лини по переработке упаковки tetra pak планируют на конец года.

"Завод будет перерабатывать до 15 000 тонн бумажных отходов в год, а также около 2,3 тысяч тонн упаковки tetra pak. Линия по переработке такой упаковки станет единственной не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Общий объем инвестиций составил 6,9 млрд. тенге", - сообщила заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Екатерина Клопова.

Где брать сырье для переработки?

Однако для обеспечения бесперебойной работы такого огромного завода нужно качественное вторичное сырье, отмечают сборщики макулатуры. Директор компании по сбору материалов Максим Климентьев объясняет: цены на использованную бумагу сильно упали, плюс стало много некачественного сырья.

"Это связано, как с ужесточением требований со стороны АО "Жасыл Даму", так и со сложной логистикой внутри нашей большой страны", - объясняет предприниматель.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Если стоимость на вторичное сырье в целом и бумагу в частности диктует рынок, то эти затраты должно компенсировать государство в виде субсидий. Но после коррупционного скандала с частной компанией ТОО "Оператор "РОП" государственная организация, действительно, ужесточила оформление документов для получения льгот.

"Мы понимаем, что речь идет о переработке мусора и улучшения экологии, но должны убедиться, что субсидии будут использованы в дело, поэтому пакет документов для оформления субсидий довольно большой", - признали в АО "Жасыл Даму".

По их данным, на сегодняшний день только 10 компаний-переработчиков мусора в регионе смогли получить субсидии. Но в списке их гораздо больше. Как только другие компании приведут все документы в порядок, в деньгах им никто не откажет.

Ещё один пункт, который тормозит получение качественного бумажного сырья - отсутствие раздельного сбора мусора. Разноцветные контейнеры для сбора разного вида отходов - от бумаги, пластика и органики с прошлого года частично исчезли или сократились не только в Костанае, но и во всей стране. Чиновники объяснили это тем, что в них все равно не было смысла - мусор из разных контейнеров собирал один мусоровоз и сваливал их в общую свалку.

"Раздельные контейнеры для сбора мусора нужно возвращать, но с учетом, что за ними будут приезжать разные мусоровозы. Когда бумага долго лежит в одном контейнере с мокрой бутылкой или органическими отходами, то она уже практически непригодна для переработки. Она должна оставаться сухой и чистой", - констатирует эколог Алия Сальменова.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Все стекло перерабатывают на юге

Но если вопрос с раздельным сбором мусора еще можно решить на месте, то вопрос с логистикой и размещением перерабатывающих предприятий куда более сложный. По словам костанайских сборщиков и сортировщиков мусора, сейчас выбрасывается много стекла. Это отличное вторичное сырье для последующей переработки. Однако заводы по его использованию есть только в Шымкенте, который расположен от Костаная почти в 1800 километрах.

"Нам проще отвезти использованное стекло в российские города - Челябинск или Тюмень, которые в пять раз ближе. Меньше затрат на транспортные расходы, а прибыль больше", - отмечают предприниматели.

С учетом слабого субсидирования и больших затрат на перевозку внутри Казахстана вариант вывоза сырья в ближнее зарубежье сборщикам и сортировщикам мусора видится более логичным и прибыльным. Но главная цель - получение готовой продукции, которая бы пользовалась спросом и была более дешевой для граждан внутри страны. Один из производителей обещает решить эту проблему, так как нуждается в больших объемах бумаги. Но как именно, когда отсутствует раздельный сбор мусора, на предприятии пока не уточнили.

Контейнеры разные, свалка одна

Экологи и переработчики считают, что проблему с логистикой и вывозом качественного сырья за рубеж нужно решать комплексно. И без поддержки государства здесь не обойтись. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования тоже считают, что переработка невозможна без качественного вторичного сырья. А оно появится только при условии раздельного сбора мусора.

"В связи с чем в 74 населенных пунктах Костанайской области установили свыше 2000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Плюс в семи населенных пунктах есть 17 точек для сбора вторсырья. Отличие их в том, что определенный вид мусора нужно отвозить в пункты самостоятельно. В то время, как в контейнеры выбрасывать можно каждый день", - отметила заместитель руководителя управления природных ресурсов области Екатерина Клопова.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Специалист настаивает на том, что важна не только инфраструктура, которую создает государство для повышения уровня переработки в регионе, но и культурные привычки самих жителей. Раздельный сбор мусора должен вестись в каждом домовом хозяйстве.

Однако экологи по-прежнему задаются вопросом: зачем тратить бюджетные средства на установку новых раздельных контейнеров, если отходы сваливают в одну кучу?

"Пока весь цикл от раздельного сбора мусора до вывоза на разные свалки и его дальнейшей переработки не будет сосредоточен в одном регионе, смысла в этих контейнерах не будет", - утверждают экологи.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Переработчики акцентируют внимание на субсидиях, которыми государство могло бы их поддержать, учитывая снижение стоимости вторсырья на внутреннем рынке и в связи с вывозом его в Россию. В АО "Жасыл Даму" считают, что оказывают поддержку на миллиардные суммы по всему Казахстану, но чтобы добиться должного эффекта от сортировки и переработки, нужно время.

Ситуация пока парадоксальная, но не безнадежная

Тем не менее, несмотря на все усилия по повышению уровня переработки, о которых говорят госорганы, в Костанайской области пока складывается двоякая ситуация. С одной стороны - строительство и открытие мощных предприятий по сортировке отходов, переработке шин и даже уникальной лини по вторичному использованию упаковки tetra pak. Но для всего этого нужно качественное вторичное сырье, которое, с другой стороны, вывозится из области, так как нет хорошей цены на внутреннем рынке. Как эту проблему решить - пока никто сказать не может.

В связи с чем возникает вопрос - не сведет ли отсутствие комплексной инфраструктуры и единой концепции по управлению отходами все усилия костанайских предпринимателей на нет?

Ведь получается, что мало построить огромные сортировочные линии и заводы по переработке, нужно еще грамотно ими распорядиться. Кстати, экологов беспокоит и еще один момент - состояние полигонов ТБО. Самый большой костанайский полигон в регионе заполнен почти на сто процентов. Другие свалки тоже не в лучшем виде - мусор регулярно разносит ветром, летом они часто горят.

"Сейчас в Казахстане начали строить три мусоросжигательных завода. Пока только в Астане, Алмате и Шымкенте, но позже они появятся и в других городах. Возможно, Костанай тоже будет в списке", - отметили в департаменте экологии.

baq.kz/Аскар Кенжетаев

Однако здесь тоже есть нюансы. Сжигать можно только безопасные отходы и те, которые невозможно переработать. То есть, все опять возвращается к раздельному сбору, сортировке и переработке. Получается, что без грамотно выстроенного цикла проблему с отходами не решат даже крупные заводы по сжиганию.

Остается надеяться, что с учетом такого мощного потенциала по сортировке и переработке, которые сейчас есть в костанайском регионе, госорганам удастся выстроить всю цепочку по управлению отходами. Хотя бы на местном уровне. Логично если жители всё же научатся правильно обращаться с отходами, сортировщики смогут добывать нужную фракцию для переработчиков, которые и дадут вторую жизнь мусору. Ну, а в целом, весь этот цикл позволит снизить зависимость от импортной продукции и внести существенный вклад в развитие экономики.