Карагандинец под видом техника оставил жителей без интернета и связи
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В Караганде задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в краже более 120 метров сетевого кабеля. По данным полиции, он выдавал себя за технического специалиста, а похищенное оборудование сдавал на металлолом. Ущерб телекоммуникационной компании превысил 1,2 млн тенге, передаёт BAQ.KZ.
Подозрительного мужчину заметили камеры с датчиками движения на одной из улиц города. Он работал с коммуникациями, поэтому местные жители решили, что сотрудник интернет-провайдера проводит плановое обслуживание или модернизацию сети.
Однако вскоре после его ухода в домах пропали интернет и связь. Позже ситуация повторилась ещё дважды.
Жильцы вызвали аварийную бригаду. Прибывшие специалисты выяснили, что причина перебоев – вовсе не техническая неисправность. Неизвестный срезал и забирал сетевой кабель.
В общей сложности было похищено более 120 метров провода. Представители пострадавшей телекоммуникационной компании обратились в полицию, оценив ущерб более чем в 1,2 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний житель Караганды.
По данным полиции, к моменту задержания мужчина уже успел сдать похищенный кабель в ближайший пункт приёма металлолома.
Сейчас проводятся следственные действия. Полицейские также проверяют возможную причастность задержанного к аналогичным кражам в Карагандинской области.
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