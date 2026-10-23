  • Главная
  • Новости
  • Карагандинец под видом техника оставил жителей без интернета и связи

Карагандинец под видом техника оставил жителей без интернета и связи

23 Октября 2026, 17:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство внутренних дел 23 Октября 2026, 17:34
23 Октября 2026, 17:34
224
Фото: Министерство внутренних дел

В Караганде задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в краже более 120 метров сетевого кабеля. По данным полиции, он выдавал себя за технического специалиста, а похищенное оборудование сдавал на металлолом. Ущерб телекоммуникационной компании превысил 1,2 млн тенге, передаёт BAQ.KZ.

Подозрительного мужчину заметили камеры с датчиками движения на одной из улиц города. Он работал с коммуникациями, поэтому местные жители решили, что сотрудник интернет-провайдера проводит плановое обслуживание или модернизацию сети.

Однако вскоре после его ухода в домах пропали интернет и связь. Позже ситуация повторилась ещё дважды.

Жильцы вызвали аварийную бригаду. Прибывшие специалисты выяснили, что причина перебоев – вовсе не техническая неисправность. Неизвестный срезал и забирал сетевой кабель.

В общей сложности было похищено более 120 метров провода. Представители пострадавшей телекоммуникационной компании обратились в полицию, оценив ущерб более чем в 1,2 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний житель Караганды.

По данным полиции, к моменту задержания мужчина уже успел сдать похищенный кабель в ближайший пункт приёма металлолома.

Сейчас проводятся следственные действия. Полицейские также проверяют возможную причастность задержанного к аналогичным кражам в Карагандинской области.

Самое читаемое

Наверх