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Мужчина упал в четырёхметровый колодец в Алматинской области

21 Октября 2026, 23:17
АВТОР
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МЧС РК 21 Октября 2026, 23:17
21 Октября 2026, 23:17
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Фото: МЧС РК

В Илийском районе Алматинской области спасатели вытащили мужчину из четырёхметрового колодца. Пострадавший остался жив, но получил ушибы. Инцидент произошёл сегодня.

Мужчина 1964 года рождения упал в открытый колодец глубиной четыре метра. Прибывшие на место спасатели МЧС спустили в колодец штурмовую лестницу и с её помощью подняли мужчину на поверхность.

Пострадавший находился в сознании. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи.

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