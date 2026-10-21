Мужчина упал в четырёхметровый колодец в Алматинской области
21 Октября 2026, 23:17
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21 Октября 2026, 23:1721 Октября 2026, 23:17
138Фото: МЧС РК
В Илийском районе Алматинской области спасатели вытащили мужчину из четырёхметрового колодца. Пострадавший остался жив, но получил ушибы. Инцидент произошёл сегодня.
Мужчина 1964 года рождения упал в открытый колодец глубиной четыре метра. Прибывшие на место спасатели МЧС спустили в колодец штурмовую лестницу и с её помощью подняли мужчину на поверхность.
Пострадавший находился в сознании. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи.
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