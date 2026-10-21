Мужчина упал в четырёхметровый колодец в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области спасатели вытащили мужчину из четырёхметрового колодца. Пострадавший остался жив, но получил ушибы. Инцидент произошёл сегодня.

Мужчина 1964 года рождения упал в открытый колодец глубиной четыре метра. Прибывшие на место спасатели МЧС спустили в колодец штурмовую лестницу и с её помощью подняли мужчину на поверхность.

Пострадавший находился в сознании. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи.