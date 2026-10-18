Мужчину спасли из трехметровой траншеи в Астане

В Астане спасатели извлекли мужчину, провалившегося в траншею глубиной около трех метров. Сообщение о происшествии поступило от сотрудников скорой помощи.

Инцидент произошел в районе Байконыр на шоссе Северный обход. После поступления вызова на место оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ходе аварийно-спасательных работ мужчину извлекли из траншеи с помощью экскаватора и носилок. После этого его передали медицинским работникам.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.