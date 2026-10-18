Мужчину спасли из трехметровой траншеи в Астане
Пострадавшего извлекли с помощью экскаватора и носилок и передали медикам.
18 Октября 2026, 12:13
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18 Октября 2026, 12:1318 Октября 2026, 12:13
127Фото: МЧС РК
В Астане спасатели извлекли мужчину, провалившегося в траншею глубиной около трех метров. Сообщение о происшествии поступило от сотрудников скорой помощи.
Инцидент произошел в районе Байконыр на шоссе Северный обход. После поступления вызова на место оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ходе аварийно-спасательных работ мужчину извлекли из траншеи с помощью экскаватора и носилок. После этого его передали медицинским работникам.
Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.
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