Музыка легендарной группы зазвучит на улице Алматы: где появится новый арт-объект

В Алматы 22 октября откроют необычный арт-объект, посвящённый легендарной казахстанской группе «Дос-Мұқасан». Его особенность – встроенная аудиосистема, которая позволит прохожим послушать известные песни коллектива одним нажатием кнопки, передаёт BAQ.KZ.

Инсталляцию установили на обновлённом участке улицы Масанчи, между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

Арт-объект представляет собой собирательный образ участников группы «Дос-Мұқасан», история которой началась в Алматы в 1967 году. Композиция изготовлена из металла в авторской технике. Её высота составляет 1,8 метра, а ширина – 3,5 метра.

Торжественное открытие состоится 22 октября в 14:00. Для гостей подготовили музыкальную программу. Известные композиции «Дос-Мұқасан» исполнит группа Meir BAND.