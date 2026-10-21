Музыка легендарной группы зазвучит на улице Алматы: где появится новый арт-объект
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В Алматы 22 октября откроют необычный арт-объект, посвящённый легендарной казахстанской группе «Дос-Мұқасан». Его особенность – встроенная аудиосистема, которая позволит прохожим послушать известные песни коллектива одним нажатием кнопки, передаёт BAQ.KZ.
Инсталляцию установили на обновлённом участке улицы Масанчи, между проспектом Абая и улицей Сатпаева.
Арт-объект представляет собой собирательный образ участников группы «Дос-Мұқасан», история которой началась в Алматы в 1967 году. Композиция изготовлена из металла в авторской технике. Её высота составляет 1,8 метра, а ширина – 3,5 метра.
Торжественное открытие состоится 22 октября в 14:00. Для гостей подготовили музыкальную программу. Известные композиции «Дос-Мұқасан» исполнит группа Meir BAND.
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