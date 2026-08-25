Австралия закроет официальные музыкальные чарты для ИИ-треков
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В Австралии изменят правила формирования национальных музыкальных чартов. Композиции, полностью или преимущественно созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, больше не смогут попасть в официальные хит-парады.
Новые требования Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии (ARIA) начнут применяться к чарту от 31 августа, который будет опубликован 28 августа.
ИИ использовать можно, но есть условие
Новые правила не означают полного запрета искусственного интеллекта в музыкальном производстве. Артисты по-прежнему смогут использовать такие технологии как вспомогательный инструмент.
Главное условие – основная творческая работа должна быть выполнена человеком. В частности, ведущий вокал и ключевые инструментальные партии должны исполняться людьми.
К созданным ИИ ARIA будет относить записи, в которых генеративные технологии использовались для производства основной части музыкального материала, ведущего вокала или ключевой инструментальной партии.
Если же искусственный интеллект применялся только на отдельных этапах работы, а главная творческая роль оставалась за человеком, композиция сможет претендовать на место в национальных чартах.
Что стало поводом для изменения правил
Решение последовало после дискуссии вокруг новой версии хита Мадонны Like a Prayer, которую выпустил австралийский диджей и продюсер Джош Фаваз.
В июле трек стал самой проигрываемой композицией на австралийском радио и поднялся до второго места в чарте ARIA Top 20 Australian Singles.
Позднее Фаваз указал в Spotify, что при создании композиции использовались сгенерированные искусственным интеллектом вокал и ударные.
После изменения правил подобные треки, в которых ИИ выполняет основную творческую работу, больше не смогут претендовать на позиции в официальных чартах ARIA.
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