«Мы тут ни при чем»: как жители Парижа расплачивались за уличные беспорядки

Разгромленные магазины, пожары у жилых домов, закрытые станции метро и тревога за близких – так для части парижан закончились массовые выступления 17 октября. Пока одни выходили на улицы с требованиями, другие, не имея отношения к акциям, подсчитывали ущерб, искали обходные маршруты и пытались защитить свои дома и бизнес. BAQ.KZ собрал свидетельства жителей, предпринимателей и пользователей соцсетей о том, какой оказалась цена одной беспокойной ночи для обычных людей.

17 октября демонстрации прошли во многих городах Франции. По оценке властей, на улицы вышли около 550 тысяч человек, организаторы говорили примерно о 800 тысячах. Большая часть шествий проходила мирно, однако в Париже, Марселе, Лионе, Бордо и других городах произошли столкновения, поджоги и грабежи.

К ночи премьер-министр Себастьен Лекорню сообщал примерно о 1 200 задержанных и 150 пострадавших сотрудниках сил правопорядка. Единой итоговой статистики по пострадавшим среди участников акций на тот момент не было. В частности, сообщалось о тяжелой травме 17-летнего демонстранта в Сент-Этьене.

При этом важно разделять мирных участников акций и тех, кто участвовал в насилии. Большинство демонстрантов не были причастны к погромам. Разрушения, поджоги и грабежи происходили в отдельных районах и были связаны с действиями отдельных групп.

Купил магазин четыре месяца назад – теперь подсчитывает убытки

Среди тех, кто сильнее всего ощутил последствия уличных столкновений, оказались владельцы небольших магазинов. Le Monde описывает ситуацию в районе площади Республики и на бульваре Мажанта. В одном магазине электроники владелец оценил похищенный товар более чем в 200 тысяч евро. Бизнес он приобрел всего четыре месяца назад.

Другой предприниматель, Джахирул Азам, рассказал изданию, что вместе с сотрудником пытался защитить магазин мобильной техники. По его словам, их избили, после чего из помещения вынесли десятки смартфонов и компьютеров, а также деньги из кассы. Предварительный ущерб он оценил примерно в 140 тысяч евро. За один час, утверждает предприниматель, он пять раз звонил в полицию.

В другом разгромленном магазине супруги наутро собирали с пола разбитые вещи. Мужчина объяснил журналистам, что не понимает, почему пострадал именно их бизнес: никакого отношения к происходившему на улицах семья не имела.

После объезда пострадавших кварталов мэр Парижа Эммануэль Грегуар говорил уже о сотнях поврежденных** или разграбленных торговых точек**. Точный размер ущерба еще предстояло установить.

«Весь район боялся»

Владельцами бизнеса последствия не ограничились. Для жителей некоторых кварталов протестная ночь стала временем, когда происходящее буквально приблизилось к их домам.

На бульваре Вольтер местная жительница рассказала мэру Парижа, что за ночь поблизости произошло несколько пожаров, а люди были напуганы. Часть возгораний начиналась на первых этажах зданий, над которыми находились квартиры. По словам Грегуара, при таком развитии событий существовал риск человеческих жертв.

В VIII округе Парижа ситуация выглядела иначе, но спокойной ее тоже назвать было сложно. По описанию Le Parisien, жители оставались в квартирах, пока туристы с чемоданами пытались пройти между полицейскими кордонами.

При этом Париж жил очень неодинаково. В одних кварталах горели пожары и громили магазины, тогда как на другом берегу Сены суббота почти не отличалась от обычной.

Этот контраст активно обсуждали в соцсетях. Один из пользователей Reddit написал:

«Странно осознавать, что половина Парижа проводила обычную субботу, пока в некоторых районах был настоящий апокалипсис».

В обсуждении речь шла прежде всего о районах Республики, Больших бульваров, Оперы, Мадлен, Бастилии и Елисейских Полей.

Слезоточивый газ почувствовали даже в квартирах

Жители рассказывали в социальных сетях, что отголоски столкновений ощущались и в нескольких сотнях метров от мест, где непосредственно происходили беспорядки.

Один из пользователей Reddit утверждал, что находился недалеко от Больших бульваров:

«Запах чувствовался в сотнях метров от площади Республики. Я ощущал его даже из окна на пятом этаже, примерно в 200–300 метрах. Утром у метро Республика запах все еще оставался».

Речь шла о слезоточивом газе, который полиция применяла во время столкновений.

Другой пользователь, сообщивший, что сам участвовал в демонстрации, описывал обстановку к вечеру в районе Страсбур – Сен-Дени:

«Я проходил там в конце дня. Был полный хаос, и полиции там не было».

Подобные сообщения из социальных сетей отражают личное восприятие авторов и сами по себе не могут служить подтверждением общей ситуации. BAQ.KZ не может независимо установить личности всех пользователей и проверить каждое описанное ими обстоятельство. Вместе с тем отдельные свидетельства совпадают с сообщениями французских СМИ о том, что в нескольких районах правоохранительные органы столкнулись сразу с большим числом разрозненных групп.

Метро закрывали, витрины укрепляли заранее

Уличные события повлияли и на повседневное передвижение по столице.

Еще утром 17 октября по распоряжению полиции RATP начала закрывать станции метро в центре Парижа. Ограничения затронули Елисейские Поля, площадь Согласия, Оперу, Мадлен, Бастилию, Барбес, Пигаль и другие станции. Некоторые поезда проходили их без остановки, а когда движение вернется к обычному графику, заранее не называлось.

О возможных беспорядках предприниматели знали заранее. На Елисейских Полях, у Мадлен и Сен-Лазара владельцы торговых точек закрывали витрины деревянными и металлическими щитами. Среди подготовившихся к возможным погромам Le Parisien называл магазины Levi's, PSG Store и другие торговые точки.

Но защитить имущество смогли не все.

Для рядовых горожан ограничения означали закрытые улицы, неработающие магазины и необходимость менять привычный путь домой или на работу. Для туристов – неожиданные кордоны и закрытые станции в самом центре французской столицы.

Тысячу коммунальщиков вызвали очищать улицы

На следующее утро город начал возвращаться к привычной жизни.

Мэрия Парижа сообщила, что на уборку улиц и восстановление общественных пространств направили около тысячи коммунальных работников. Некоторых сотрудников пришлось вызвать из отпусков.

Они собирали осколки стекла и мусор, расчищали дороги и тротуары, восстанавливали поврежденные элементы городской инфраструктуры. На площади Республики к уборке присоединялись и сами жители.

Для предпринимателей город открыл отдельную службу помощи – ее сотрудники должны сопровождать владельцев пострадавшего бизнеса при оформлении документов и обращении в страховые компании.

Социальные сети одновременно показали и другую сторону событий. На Reddit распространилось видео, где участники демонстрации помогают защищать имущество одного из кафе и приводить его в порядок.

«Я видел немало людей, которые помогали с ремонтом. В такие моменты хочется, чтобы люди были солидарны друг с другом», – написал один из пользователей.

Этот эпизод еще раз показывает, почему мирных демонстрантов нельзя автоматически отождествлять с участниками погромов.

Где заканчивается протест и начинается ответственность

Уличные выступления вновь поставили перед французскими властями непростой вопрос: как одновременно обеспечить гражданам право на мирное выражение своей позиции и защитить тех, кто сам в протестах не участвует.

Для владельца небольшого магазина разбитая витрина – это не политическая абстракция, а украденный товар, закрытый бизнес, расходы на восстановление и зарплаты сотрудников. Для жильца дома пожар этажом ниже означает непосредственную угрозу безопасности. Для пассажира перекрытая улица или закрытая станция метро может означать невозможность вовремя попасть домой, на работу или к врачу.

Но принцип соблюдения закона относится ко всем сторонам. После событий 17 октября во Франции обсуждались и видеозаписи жестких задержаний, и применение силы полицией. Спорные действия правоохранительных органов также требуют проверки, а государственная реакция должна оставаться соразмерной и направленной на конкретных нарушителей.

К 19 октября большая часть Парижа уже вернулась к привычному ритму. В профильном сообществе ParisTravelGuide местные пользователи писали, что город в целом спокоен, и предостерегали от впечатления, будто беспорядки охватили всю столицу.

Однако для тех, кому предстоит ремонтировать разгромленные магазины, восстанавливать имущество и разбираться со страховыми компаниями, последствия этой ночи закончились далеко не утром следующего дня.

Цена уличного хаоса

Массовые беспорядки показали, что счет за уличное насилие нередко получают совсем не те, кто вступает в столкновения.

За разбитой витриной стоит предприниматель, вложивший деньги в свой бизнес. За поврежденным домом – семьи, для которых он должен оставаться безопасным местом. За остановленным транспортом – люди, которым нужно попасть на работу, домой или получить медицинскую помощь. А после того, как толпа расходится, на улицы выходят коммунальщики, пожарные и другие городские службы.

Право на мирный протест остается важной частью общественной жизни. Но поджог, грабеж, нападение или уничтожение чужого имущества уже не являются формой мирного выражения позиции и требуют правовой оценки.

Не менее важно, чтобы и ответ государства оставался в рамках закона: конкретные нарушения должны расследоваться, вина – устанавливаться, а меры правоохранительных органов – быть соразмерными.

В конечном счете способность государства справляться с такими кризисами определяется не только тем, насколько быстро оно может очистить улицы после погромов. Гораздо важнее, может ли оно одновременно сохранить пространство для мирного протеста и обеспечить безопасность тех граждан, которые просто хотят вернуться домой, открыть утром свой магазин и быть уверенными, что их жизнь и имущество защищены.