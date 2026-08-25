Мясо, овощи и молочная продукция: где в Астане купить фермерские продукты
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Жителей и гостей столицы приглашают на очередные сельскохозяйственные ярмарки, которые пройдут в эти выходные, 29 и 30 августа.
На торговых площадках можно будет приобрести свежую продукцию напрямую у фермеров и производителей из разных регионов Казахстана.
Что привезут на ярмарку
Посетителям предложат широкий выбор продуктов по доступным ценам. В ассортименте будут свежие овощи и фрукты, мясо, молочная и мучная продукция, выпечка, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары отечественного производства.
Такие ярмарки позволяют горожанам покупать продукцию напрямую у производителей.
Где пройдут ярмарки
Ярмарки будут работать 29 и 30 августа с 10:00 до 19:00 по двум адресам:
- ТЦ «Keryen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;
- «ERA» базары – шоссе Коргалжын, 96.
Как добраться
Для удобства посетителей организовано транспортное сообщение с местами проведения ярмарок. До торговых площадок можно добраться на автобусах №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, а также №45, 66, 305 и 312.
Астанчанин смогут не только пополнить запасы продуктов к началу нового сезона, но и поддержать отечественных фермеров и производителей.
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