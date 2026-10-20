Казино для иностранцев могут появиться на побережье Алаколя
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В области Абай планируют определить границы территории на побережье Алаколя, где смогут размещаться казино и залы игровых автоматов, предназначенные только для иностранцев. Соответствующий проект подготовило областное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает BAQ.KZ.
Согласно документу, посещать такие игорные заведения смогут иностранные граждане и лица без гражданства. Исключение также предусмотрено для работников казино и других людей, которые находятся там в связи с исполнением служебных обязанностей. Для граждан Казахстана вход в такие заведения проектом не предусматривается.
Проект разработан на основании закона «Об игорном бизнесе» и постановления Правительства от 26 августа 2026 года. Документ предусматривает отдельные территории для размещения казино и залов игровых автоматов с ограниченным доступом.
При этом в опубликованном обосновании не указаны конкретные координаты или площадь будущей зоны – речь пока идет об определении ее границ на побережье озера Алаколь в области Абай.
Разработчики проекта считают, что такое решение может дать дополнительный импульс туристической инфраструктуре региона.
«С социально-экономической точки зрения это может способствовать развитию туристической инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и увеличению доходов местного бюджета», – говорится в документе.
Одновременно в проекте подчеркивается необходимость соблюдать требования по использованию территории, общественному порядку и экологические нормы, действующие в сфере игорного бизнеса.
Авторы документа отмечают, что его принятие должно уточнить правовые условия размещения таких объектов и привести их расположение в соответствие с действующим законодательством.
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