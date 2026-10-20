Какие траты сильнее всего бьют по бюджету казахстанцев?

Казахстанцы тратят больше всего денег на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года на покупку продовольственных товаров приходилось 50,5% всех денежных расходов населения. Еще 20,7% направлялось на оплату услуг, а 19,5% – на непродовольственные товары. Сколько в среднем тратят жители страны и в каких регионах расходы на питание занимают наибольшую долю, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Сколько денег тратят казахстанцы

Согласно данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года денежные расходы населения в среднем на одного человека составили 358 584 тенге за три месяца. Таким образом, ежемесячно один казахстанец тратил в среднем около 119,5 тысячи тенге.

Основная часть средств – 90,7% – направлялась на потребительские нужды. Это расходы на продукты питания, непродовольственные товары и различные услуги.

В общей структуре денежных расходов наибольшая доля приходилась на продукты питания – 50,5%. На втором месте оказались платные услуги – 20,7%, на третьем – непродовольственные товары, на которые приходилось 19,5%.

Помимо повседневных покупок и оплаты услуг, часть денег казахстанцы направляли на выполнение финансовых обязательств. Так, 7,3% расходов составляли погашение кредитов и долгов, еще 1,9% – материальная помощь родственникам и знакомым, а также выплата алиментов. На налоги и другие платежи приходилось 0,1%.

Таким образом, несмотря на разнообразие потребительских расходов, продукты питания остаются крупнейшей статьей расходов населения.

В каких регионах больше всего тратят на еду

Доля расходов на продукты питания заметно отличается в зависимости от региона.

Самый высокий показатель зафиксирован в области Жетісу, где на продовольственные товары приходится 60,2% денежных расходов населения.

В Мангистауской области доля расходов на питание составляет 59,9%, а в Шымкенте – 57,4%.

В крупнейших городах страны ситуация несколько отличается. Например, в Астане на продовольственные товары приходится 43,8% денежных расходов, а в Алматы – 49%.

При этом в Алматы и Астане доля расходов на услуги заметно выше: 27,5% и 25,6% соответственно.

Важно учитывать, что речь идет именно о доле расходов, а не об абсолютной сумме затрат. Поэтому более высокий процент расходов на продукты не обязательно означает, что жители одного региона покупают еды на большую сумму, чем жители другого.

Сколько зарабатывают казахстанцы

Во втором квартале 2026 года денежные доходы в расчете на одного человека составили в среднем 410 088 тенге за три месяца. Если условно разделить эту сумму на три месяца, получится около 136,7 тысячи тенге. По сравнению со вторым кварталом 2025 года показатель вырос на 14%. При этом речь идет не о средней зарплате, а о доходах, зафиксированных в ходе обследования домохозяйств.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 14%.

При этом денежные доходы и расходы рассчитываются на одного человека по результатам обследования домохозяйств. Эти показатели не следует путать со средней заработной платой работников.

В Бюро национальной статистики уточняют, что данные получены на основе выборочного обследования 12 тысяч домашних хозяйств.

Кроме того, с 2026 года изменилась классификация потребительских расходов. В частности, расходы на питание вне дома теперь учитываются в категории платных услуг, а не продовольственных товаров. Это необходимо учитывать при сравнении нынешних показателей с данными предыдущих лет.