На Филиппинах потерпели крушение два учебных самолета
ВВС страны приостановили полеты на время расследования.
24 Октября 2026, 19:41
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24 Октября 2026, 19:4124 Октября 2026, 19:41
64Фото: Philippine Daily Inquirer
На Филиппинах четыре пилота военно-воздушных сил погибли в результате крушения двух учебных самолетов SF-260. Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета в провинции Батангас.
По данным Philippine Daily Inquirer, оба самолета потерпели крушение в пятницу на территории авиабазы Фернандо в городе Липа.
В связи с произошедшим военно-воздушные силы страны временно приостановили все полеты. Ограничение будет действовать на период расследования причин авиакатастрофы.
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