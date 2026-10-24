На Филиппинах потерпели крушение два учебных самолета

ВВС страны приостановили полеты на время расследования.

24 Октября 2026, 19:41
АВТОР
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Philippine Daily Inquirer 24 Октября 2026, 19:41
24 Октября 2026, 19:41
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Фото: Philippine Daily Inquirer

На Филиппинах четыре пилота военно-воздушных сил погибли в результате крушения двух учебных самолетов SF-260. Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета в провинции Батангас. 

По данным Philippine Daily Inquirer, оба самолета потерпели крушение в пятницу на территории авиабазы Фернандо в городе Липа.

В связи с произошедшим военно-воздушные силы страны временно приостановили все полеты. Ограничение будет действовать на период расследования причин авиакатастрофы.
 
 

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