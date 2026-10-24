На Филиппинах потерпели крушение два учебных самолета

На Филиппинах четыре пилота военно-воздушных сил погибли в результате крушения двух учебных самолетов SF-260. Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета в провинции Батангас.

По данным Philippine Daily Inquirer, оба самолета потерпели крушение в пятницу на территории авиабазы Фернандо в городе Липа.

В связи с произошедшим военно-воздушные силы страны временно приостановили все полеты. Ограничение будет действовать на период расследования причин авиакатастрофы.



