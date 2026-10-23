На левом берегу Астаны отключился свет

В Астане 23 октября произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались некоторые жилые комплексы и учреждения на левом берегу столицы. Электроснабжение восстановили спустя 17 минут, передаёт BAQ.KZ.

О перебоях с электричеством сообщили жители района Есиль. В домовых WhatsApp-чатах начали распространяться сообщения от объединений собственников имущества (ОСИ), предупреждавших жильцов об отключении.

В одном из таких уведомлений говорилось, что электричество отсутствует не только в конкретном жилом комплексе, но и в других домах и государственных учреждениях города. В ОСИ также попросили жителей сохранять спокойствие и дождаться информации от ответственных служб.

Что произошло

В пресс-службе АО «Астана-РЭК» сообщили, что причиной перебоев стало аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи.

«23 октября в 14:59 произошло кратковременное аварийное отключение воздушной линии 110 кВ «Достык – Аэропорт». Под ограничением находились подстанции 110 кВ «Аэропорт», «Заречная» и «Ишим». В 15:16 подача электроэнергии была полностью восстановлена», – сообщили в компании.

Электроснабжение восстановили через 17 минут после аварийного отключения.

В «Астана-РЭК» уточнили, что оперативно-выездные бригады осматривают линию электропередачи, чтобы установить причину происшествия.

Что именно вызвало отключение линии, пока неизвестно.