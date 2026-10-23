На левом берегу Астаны отключился свет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане 23 октября произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались некоторые жилые комплексы и учреждения на левом берегу столицы. Электроснабжение восстановили спустя 17 минут, передаёт BAQ.KZ.
О перебоях с электричеством сообщили жители района Есиль. В домовых WhatsApp-чатах начали распространяться сообщения от объединений собственников имущества (ОСИ), предупреждавших жильцов об отключении.
В одном из таких уведомлений говорилось, что электричество отсутствует не только в конкретном жилом комплексе, но и в других домах и государственных учреждениях города. В ОСИ также попросили жителей сохранять спокойствие и дождаться информации от ответственных служб.
Что произошло
В пресс-службе АО «Астана-РЭК» сообщили, что причиной перебоев стало аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи.
«23 октября в 14:59 произошло кратковременное аварийное отключение воздушной линии 110 кВ «Достык – Аэропорт». Под ограничением находились подстанции 110 кВ «Аэропорт», «Заречная» и «Ишим».
В 15:16 подача электроэнергии была полностью восстановлена», – сообщили в компании.
Электроснабжение восстановили через 17 минут после аварийного отключения.
В «Астана-РЭК» уточнили, что оперативно-выездные бригады осматривают линию электропередачи, чтобы установить причину происшествия.
Что именно вызвало отключение линии, пока неизвестно.
Самое читаемое
- Казахстанский летчик впервые самостоятельно поднял в небо Ан-74
- Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане
- Виза не нужна, но есть нюанс: что изменится на границе Казахстана
- В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Скидки до 50% запустили в магазинах Казахстана ко Дню Республики