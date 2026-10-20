На строительство четырёх дорог в Казахстане выделили более 1,2 трлн теңге

В Казахстане на строительство и реконструкцию четырёх автомобильных дорог предусмотрели в общей сложности 1,23 трлн теңге. Работы ведутся на направлениях, связывающих Кызылординскую, Актюбинскую и Мангистаускую области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Самый дорогой проект среди представленных на сегодняшний день связан с реконструкцией трассы «Улгайсын – Саксаульск». На неё предусмотрено 752,5 млрд теңге. Сейчас на строительных участках работают 452 человека.

Ещё 242,3 млрд теңге выделили на дорогу «Кызылорда – Саксаульск». Подрядчик Integra Construction KZ привлёк 131 рабочего и 82 единицы техники. Строители снимают верхний слой грунта и готовят земляное полотно. Параллельно продолжаются инженерные изыскания и разработка проектных решений.

На реконструкцию 182,2 километра трассы «Бейнеу – Саксаульск» предусмотрено 191,5 млрд теңге. Дорога разделена на четыре участка. Здесь задействованы 112 рабочих и 90 единиц техники. Сейчас проводятся земляные работы и подготовка проектной документации.

Отдельно в Кызылорде реконструируют кольцевую автодорогу стоимостью 46,4 млрд теңге. Подрядчик укладывает дорожное основание, асфальтобетон и устанавливает водопропускные трубы. Сдать объект планируют в 2029 году.

Движение во время строительства перекрывать не планируют

По информации Правительства, автомобили продолжат ездить по существующим дорогам. Сначала строители завершат новые участки и переведут на них транспорт. После этого приступят к реконструкции старых дорог.

Ход работ во время поездки в Кызылординскую область проверил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев. Он потребовал уделить особое внимание качеству строительства с учётом критики состояния казахстанских трасс.

Новые дороги должны увеличить пропускную способность транспортных направлений между регионами и международные грузоперевозки. Сроки завершения трёх межрегиональных трасс в опубликованном сообщении не указаны.