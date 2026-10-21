На трассе Конаев — Баканас начнут штрафовать за среднюю скорость

С 21 октября на автодороге Конаев — Баканас заработает система контроля средней скорости. Под наблюдение попадёт участок протяжённостью почти 39 километров. Камеры будут фиксировать время проезда автомобилей через контрольные арки в начале и конце участка. На основе расстояния и времени в пути система рассчитает среднюю скорость машины.

Таким образом, сбросить скорость непосредственно перед камерой не получится: если водитель превысит допустимый предел на контролируемом участке, система зафиксирует нарушение. При этом на трассе действует переменный скоростной режим. Разрешённая скорость меняется на разных отрезках дороги, поэтому водителям необходимо внимательно следить за дорожными знаками.

Наша цель — не наказать. Мы хотим, чтобы водители держали безопасную скорость на всём пути, а не только перед камерой, — отметила заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

В полиции напомнили, что превышение скорости остаётся одной из основных причин тяжёлых аварий на загородных трассах.