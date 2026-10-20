Водителей предупредили о новом контроле на трассе Конаев – Талдыкорган

С 21 октября 2026 года на автомобильной дороге Конаев – Талдыкорган заработает система контроля средней скорости движения. Таким образом, количество участков республиканских трасс, на которых фиксируют такие нарушения, увеличится до 16, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», система автоматической фиксации нарушений скоростного режима продолжает расширяться. Новым участком станет трасса, соединяющая Алматинскую область и область Жетісу.

Как будут фиксировать нарушения

Система определяет среднюю скорость автомобиля между контрольными арками. Камеры фиксируют время проезда транспортного средства через установленные точки, после чего рассчитывается скорость с учетом пройденного расстояния.

Таким образом, снижение скорости непосредственно перед камерой не поможет избежать фиксации нарушения, если водитель превысил допустимый скоростной режим на контролируемом участке.

По данным «ҚазАвтоЖол», с начала 2026 года на республиканских автодорогах зарегистрировано 550 тысяч нарушений средней скорости и еще 163,5 тысячи случаев превышения скорости, выявленных при моментальном измерении. Всего зафиксировано более 713 тысяч нарушений скоростного режима.

На каких трассах уже действует система

Напомним, контроль средней скорости на республиканских автодорогах Казахстана действует с 17 марта 2025 года. Первоначально система охватывала 11 платных участков общей протяженностью почти 3 тысячи километров.

С 13 октября 2026 года контроль дополнительно ввели на четырех направлениях: Уральск – граница РФ (Самара), Актобе – граница РФ (Оренбург), Костанай – Денисовка и Кандыагаш – Макат.

С подключением трассы Конаев – Талдыкорган количество контролируемых участков увеличится до 16.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что расширение системы направлено на повышение безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП. Автомобилистов призывают соблюдать скоростные ограничения на протяжении всего маршрута, а не только перед камерами.