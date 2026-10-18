Надела трубу на голову и едва не задохнулась: жительница Шымкента стала звездой сети

В Шымкенте попытка снять забавный ролик для соцсетей едва не закончилась трагедией. 40-летняя сотрудница магазина сантехники Мекен Алимбетова надела на голову большую пластиковую деталь для труб, но самостоятельно выбраться из неё уже не смогла. Мекен хотела записать развлекательное видео для рабочей страницы магазина. Она взяла пластиковый тройник, надела его на голову и начала ходить по помещению, снимая себя на телефон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твой Шымкент (@tvoy.shymkent)

Сначала происходящее казалось смешным. Но вскоре у женщины затекла шея, а снять пластиковую деталь не получилось. Коллеги попытались помочь, но безуспешно.

Вначале мы все смеялись, было очень смешно. А потом я уже начала задыхаться. У меня как будто лицо стало пухнуть, — рассказала Мекен.

По словам женщины, коллеги повезли её в больницу, однако там их не приняли. В итоге освободить Мекен удалось прямо в машине.

Я уже начала плакать. Коллега не выдержал, надавил на мой нос и выдернул трубу прямо в машине, — вспоминает она.

Видео стало вирусным: оно набрало более 7,6 млн просмотров и тысячи комментариев. Пользователи поддержали Мекен, а некоторые стали спрашивать, какой именно ролик она собиралась снять изначально.

Напоминаем, что попытка повторить подобный трюк может закончиться травмами и проблемами с дыханием.