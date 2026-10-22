Налог с переплатой: как завод в Жетысу возвращал миллионы
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В области Жетысу предприятие, строящее металлургический завод, перечислило в бюджет лишние 14,6 млн теңге. Вернуть собственные деньги оказалось отдельной задачей, которую удалось решить после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в надзорном органе, речь идет о компании Steelers, которая строит в Текели завод по производству арматуры стоимостью более 8 млрд теңге. После запуска предприятия здесь планируют создать 160 рабочих мест.
История началась с ввоза технологического оборудования. При его оформлении компания перечислила налог на добавленную стоимость, хотя законодательство предусматривало механизм зачета НДС.
В итоге бюджет получил более 14,6 млн теңге сверх положенного. Деньги оказались лишними для бюджета, но совсем не лишними для предприятия.
Ситуацию выявили прокуроры при сопровождении инвестиционного проекта в рамках Invest Caravan, который реализует Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.
Прокуратура области Жетысу при содействии комитета инициировала рассмотрение вопроса в областном департаменте государственных доходов.
Проверка подтвердила доводы инвестора. Предприятию вернули всю сумму излишне уплаченного налога.
Строительство металлургического завода продолжается. Когда именно предприятие начнет выпускать арматуру, в прокуратуре не уточнили.
В надзорном органе напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными препятствиями, могут обратиться за помощью по телефону +7 (771) 131-04-44 или в контакт-центр 115.
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