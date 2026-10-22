Налоговая ошибается, бизнес платит: как предпринимателям защитить свои деньги? - эксперт

Представьте, что открываете кабинет налогоплательщика, а там уведомление о нарушении. Сумма внушительная, формулировки непонятные, сроки идут. Хочется поскорее исправить отчетность, лишь бы налоговая не заблокировала счета. Но что, если ошибку допустили сами проверяющие?

Такие ситуации знакомы казахстанским предпринимателям. Как отличить законное требование от ошибочного, что проверить в первую очередь и когда стоит идти в суд, BAQ.KZ рассказал налоговый эксперт, консультант по защите бизнеса Нуртас Телагисов.

«Предпринимателю нужно запомнить одну вещь. Если налоговый орган направил уведомление, это еще не означает, что все указанные в нем сведения правильные. Не нужно сразу соглашаться с доначислениями. Сначала проверьте каждую цифру, каждый расчет и основание, на которое ссылается налоговая», - объясняет он.

Уведомление пришло. Что делать сначала?

По словам Нуртаса Телагисова, универсального ответа для всех уведомлений нет. Многое зависит от того, какой документ получил предприниматель.

«Нужно смотреть, какое именно уведомление пришло. Например, по результатам камерального контроля могут указать на завышение вычетов или занижение доходов. Но это еще нужно проверить. Я всегда советую предпринимателям сначала разобраться, насколько достоверны сведения, на основании которых налоговая предъявляет претензии», — говорит эксперт.

Первым делом он рекомендует внимательно прочитать уведомление и сопоставить его с собственной отчетностью.

«Проверяйте все. Суммы, периоды, основания, форму уведомления, сведения о должностных лицах, электронные подписи и QR-коды. Даже если документ пришел от государственного органа, это не освобождает его от ошибок», — отмечает Телагисов.

Если сумма непонятна, не нужно пытаться угадать, как ее посчитали.

«Бывает, предприниматель открывает уведомление, видит там большую сумму и не понимает, откуда она взялась. В таком случае можно направить официальный запрос в уполномоченный орган и потребовать разъяснить расчеты. Пусть покажут, какие операции они взяли, за какой период и почему считают, что есть нарушение», — советует эксперт.

Но затягивать с ответом нельзя. Сам по себе запрос разъяснений не приостанавливает срок исполнения уведомления.

Почему налоговая может ошибиться с НДС

Нуртас Телагисов приводит пример из сентября 2026 года, когда предприниматели начали получать уведомления о завышении НДС, принятого в зачет.

По его словам, значительная часть этих уведомлений содержала ошибочные выводы.

«В сентябре предпринимателям массово приходили уведомления по НДС. Налоговая указывала, что они завысили суммы, принятые в зачет. Но когда мы начали разбираться, выяснилось, что многие уведомления были неправильными», — рассказал он.

Проблему эксперт связывает с изменениями в порядке формирования сведений для зачета НДС.

«В этом году появился новый порядок формирования извещений об отнесении НДС в зачет. Многие налогоплательщики об этом не знали и продолжали сдавать отчетность по привычной схеме. В результате налоговая система не видела часть счетов-фактур и считала, что предприниматель завысил зачет», — объясняет Телагисов.

По его словам, налогоплательщики направляли пояснения по таким уведомлениям.

«Поэтому я и говорю, что нельзя автоматически признавать все, что написано в уведомлении. Иногда проблема заключается не в действиях предпринимателя, а в том, как система сопоставляет данные. Нужно выяснять причину расхождений», — подчеркивает эксперт.

Налоговая насчитала почти 234 млн тенге. Что было не так?

В практике Нуртаса Телагисова есть показательный судебный спор.

Компании предъявили налоговые доначисления на 233,8 млн тенге. Проверяющие посчитали часть сделок с поставщиками сомнительными. Но при изучении материалов выяснилось, что вопросов к самой проверке не меньше.

«Изначально налоговая собиралась проверить операции с пятью контрагентами. А когда предприниматель получил акт, там было уже тринадцать. То есть проверка расширилась, но компания узнала об этом только после ее завершения. Суд признал такое расширение необоснованным», — рассказал эксперт.

На этом нарушения не закончились.

«По закону для этой проверки был установлен предел в 60 рабочих дней. А фактически проверка длилась 110 рабочих дней. Получается, на 50 рабочих дней больше. При этом налоговый орган не смог представить суду основания, которые позволяли бы настолько увеличить срок», — объяснил Телагисов.

Обнаружились и расхождения в документах. Периоды проверки в приказе и предписании не совпадали. Проверку проводил инспектор, которого не указали в предъявленном компании предписании.

«Когда мы защищаем предпринимателя, смотрим не просто на сумму доначислений. Мы проверяем, имела ли налоговая право проводить проверку в таком объеме, соблюдала ли сроки и правильно ли оформила документы. Если сама процедура нарушена, это может стать основанием для отмены результатов», — говорит эксперт.

В июне 2026 года суд в Мангистауской области отменил уведомление по результатам проверки. По словам Телагисова, 15 октября компания выиграла дело и в апелляции.

А если нарушения нашли у поставщика?

Предприниматель купил товар, оплатил его, получил документы. Спустя время налоговая сообщает, что у поставщика мало сотрудников, низкая налоговая нагрузка или нарушения в отчетности.

Может ли из-за этого пострадать покупатель?

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда налоговая предъявляет претензии не к самой сделке, а к поставщику. Например, у него нет работников или основных средств, он мало платит налогов. Но разве это автоматически означает, что товар не был поставлен? Нет. Нужно доказывать, что конкретная операция была фиктивной», — объясняет Телагисов.

В рассмотренном деле проверяющие дошли даже до поставщиков третьего уровня.

«Был эпизод с морозильной камерой. У компании имелись документы, подтверждающие покупку. Но налоговая требовала объяснить происхождение этого товара у поставщика третьего уровня. Суд указал, что при наличии первичных документов компания не обязана доказывать происхождение товара у каждого участника цепочки», — рассказал эксперт.

Он подчеркивает, что предприниматель должен подтверждать реальность собственных операций.

«Если вы действительно купили товар, должны быть документы, подтверждающие покупку, оплату и получение. Но нарушения другого предпринимателя сами по себе не делают вашу сделку фиктивной», — поясняет Телагисов.

Инспектор сослался на отмененный документ

В том же судебном споре нашлась еще одна ошибка.

Налоговый орган обосновал часть претензий постановлением Верховного Суда от 2017 года. Но документ утратил силу еще в 2022 году.

«Представьте, инспектор проводит проверку и ссылается на постановление, которое уже несколько лет не действует. В нашем деле суд прямо указал, что такая ссылка не может приниматься во внимание. Поэтому предпринимателю нужно проверять не просто номер статьи или постановления, а действует ли оно вообще», — говорит Телагисов.

По словам эксперта, ошибки в правовых основаниях, превышение сроков и нарушения порядка проверки необходимо оценивать в совокупности.

Сколько времени дают на ответ налоговой

Одна из главных опасностей для предпринимателя заключается в том, что за проверкой документов можно пропустить срок ответа.

В 2026 году он зависит от вида уведомления.

На исполнение уведомления по результатам камерального контроля предусмотрено 30 рабочих дней. При несогласии с выявленными расхождениями налогоплательщик может представить письменные пояснения.

Если речь идет об уведомлении о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ или оказанию услуг, срок составляет 10 рабочих дней.

На подачу жалобы в уполномоченный орган по уведомлению о результатах налоговой проверки отводится 30 рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения.

«Очень часто предприниматели смотрят только на сумму претензии. Но нужно сразу смотреть и на срок. У разных уведомлений разные процедуры. Если вы пропустите срок, защищаться может стать сложнее», — объясняет Телагисов.

Если уведомление не исполнено в предусмотренном законом порядке, налоговый орган в установленных случаях вправе приостановить расходные операции по банковским счетам или ограничить выписку электронных счетов-фактур.

Какие документы нужно сохранять

По словам эксперта, защита начинается задолго до судебного заседания.

Если компании назначили налоговую проверку, следует сохранять все документы, связанные с ее проведением.

«Положите рядом предварительное решение, протокол заслушивания, приказ, предписание и акт. Сравните, что налоговая собиралась проверять и что фактически проверила. Если в акте появляются новые контрагенты, которых не было в первоначальных документах, нужно выяснить, почему так произошло», — советует Телагисов.

Он рекомендует отдельно проверять продолжительность проверки, включая даты ее приостановления и возобновления.

Для подтверждения хозяйственных операций понадобятся договоры, накладные, акты, счета-фактуры, платежные документы и другие доказательства фактического исполнения сделок.

«Нужно смотреть на всю картину. Если налоговая утверждает, что операция фиктивная, пусть объяснит, на чем основан такой вывод. А предприниматель должен показать свои документы. В споре имеют значение факты, а не просто подозрения», — говорит эксперт.

Когда соглашаться, а когда спорить

Телагисов не считает, что любое уведомление нужно обязательно обжаловать.

Если налоговая правильно рассчитала сумму и нарушение подтверждается документами, требования следует исполнить.

Но соглашаться только потому, что письмо пришло от государственного органа, он не советует.