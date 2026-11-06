«Народная стройка»: готов ли Казахстан к проектам на 6,5 трлн теңге

На программу «Халықтық құрылыс» – «Народная стройка» – до конца 2029 года планируют направить около 6,5 трлн теңге из Национального фонда. Масштабные вложения должны обеспечить строительство новых объектов и поддержать отечественное производство. Но хватит ли регионам специалистов, смогут ли местные предприятия поставить необходимые материалы, и кто будет отвечать за качество? Эти вопросы корреспондент BAQ.KZ обсудил с экспертом в области строительства BuildExpert Дилярой Сейтнуровой.

В Послании 28 октября Президент предложил объявить 2027 год Годом всенародного масштабного строительства. Уже 3 ноября Правительство одобрило проект Общенационального плана, включающего 96 мероприятий по 12 направлениям.

Строительная отрасль располагает базой для реализации крупных проектов. Однако ее возможности распределены неравномерно, а готовность отдельных регионов может оказаться важнее общих показателей роста.

Деньги выделят, но готовы ли проекты

За январь–сентябрь 2026 года объем строительных работ в Казахстане составил около 7,8 трлн теңге.

Основные объемы сосредоточены в Алматы, Астане, Шымкенте и сырьевых регионах. Между тем «Народная стройка» предполагает реализацию проектов также в районах и поселках, где не всегда достаточно проектных организаций, подрядчиков с собственной техникой и лабораторий для проверки материалов.

Особую значимость подготовке придают сроки финансирования. Поручено предусмотреть 1,5 трлн теңге на социальные проекты уже в 2026 году и первые два месяца 2027 года. Однако между выделением средств и началом строительства необходимо пройти проектирование, государственную экспертизу и конкурсные процедуры. По оценке эксперта, это может занимать от полугода до полутора лет.

Поэтому акиматам необходимо заранее определить готовность документации и составить реалистичные графики. Иначе финансирование поступит раньше, чем появится возможность приступить к работам.

Еще один вопрос – кадры. Эксперт приводит две оценки: в сентябре Министерство просвещения называло потребность отрасли в 102 тысячах специалистов при 22,4 тысяч обучающихся по строительным направлениям. В конце октября Министерство промышленности и строительства оценило потребность в 67 тысячах работников на 2026–2030 годы.

Эти данные необходимо сопоставить и уточнить. Для планирования важно понимать сроки подготовки специалистов и распределение потребности по профессиям и регионам: количество студентов само по себе не показывает, сколько работников будет доступно к началу конкретной стройки.

Аналогичная оценка нужна по технике. По словам Сейтнуровой, подробных публичных данных о региональном парке машин, их загрузке и возрасте недостаточно. Инвентаризация позволила бы определить, какие объемы подрядчики способны выполнить в установленные сроки.

Почему отечественные материалы не исключают зависимости от импорта

По данным Минпромстроя, которые приводит эксперт, казахстанские предприятия обеспечивают более 70% внутреннего рынка стройматериалов. В стране работают свыше трех тысяч таких производств. Однако за общим показателем скрываются существенные различия.

«Общая цифра не показывает различий между товарными категориями. Казахстан уверенно обеспечивает себя цементом, известью, гипсом, бетоном и изделиями из них, сборными бетонными конструкциями, пластиковыми трубами, окнами и дверями. В этих категориях доля отечественной продукции составляет 80% и выше. В других сегментах зависимость от импорта остаётся высокой», – отмечает Диляра Сейтнурова.

По приведенным ею отраслевым данным, свыше 90% внутренних ресурсов приходится на импорт в отдельных категориях строительных деревянных конструкций, листового стекла и стекловолокна, труб и фитингов из чугуна, кранов, клапанов и вентилей. От 50 до 90% импорт занимает в сегментах лесоматериалов, стальных труб и проволоки, радиаторов отопления, приборов учета, кирпича и плитки из глины.

Поэтому обеспеченность материалами необходимо оценивать применительно к конкретным объектам. Например, на первом этапе «Народной стройки» предусмотрено около 70 объектов здравоохранения, включая восемь перинатальных центров и семь многопрофильных детских больниц. Для них понадобятся системы медицинского газоснабжения, вентиляция, автоматика, лифты и специальная сантехника.

Эксперт считает, что потребность в таком оснащении следует заранее сопоставить с возможностями местных предприятий. Это позволит определить доступную отечественную продукцию и направления для развития новых производств.

При этом достаточные мощности не гарантируют стабильной стоимости. В качестве примера эксперт приводит цементную промышленность: 16 заводов способны выпускать около 18 млн тонн при внутреннем потреблении порядка 14,4 млн тонн.

Согласно приведенным ею данным, средняя цена производителей без НДС за девять месяцев 2026 года выросла на 20,3% – с 29,5 до 35,5 тысячи теңге за тонну. Минпромстрой объясняет это увеличением затрат и железнодорожных тарифов, которые выросли на 25% в 2023 году, 24% – в 2024-м и 33% – в 2025-м.

Для строительной программы это означает необходимость учитывать стоимость доставки и производственные издержки наряду с наличием материалов.

Как отличить надежного подрядчика

За девять месяцев 2026 года частные казахстанские организации выполнили 89% объема строительных работ, иностранные – 10,3%. По словам эксперта, в стране есть компании, способные строить школы и больницы с соблюдением требований. Основная задача – обеспечить качественный отбор подрядчиков.

Эксперт напоминает об инструментах, предусмотренных новым регулированием отрасли:

«С 1 июля 2026 года действует новый Строительный кодекс. Он ввел гарантийные обязательства не менее пяти лет, а по несущим конструкциям, кровле и фасаду не менее десяти. Предусмотрена сертификация инженеров и экспертов с персональной профессиональной ответственностью. При приемке объекта теперь обязательно личное присутствие государственного инспектора с выездом на место. С января работает Единый строительный портал».

При этом, по оценке Диляры Сейтнуровой, необходимо внимательнее проверять профессиональные возможности участников закупок. Она предлагает снижать избыточные финансовые барьеры для региональных компаний, сохраняя строгие требования к профильному опыту, технике и штатным инженерно-техническим работникам с сертификатами.

Отдельный вопрос – учет нарушений. По приведенным экспертом данным, за девять месяцев 2026 года в Восточно-Казахстанской области выписали 89 млн теңге штрафов, приостановили 133 лицензии, приняли девять решений о прекращении деятельности и демонтировали 12 объектов. В Астане и Алматы за сопоставимый период зафиксировали 1463 нарушения.

Эксперт считает действующие основания включения в реестр недобросовестных застройщиков недостаточными. По ее мнению, будущие заказчики должны видеть сведения о систематическом несоблюдении норм и срывах сроков, даже если нарушения не привели к судебному приговору.

Кто будет контролировать качество

Проблемы с материалами уже проявляются в дорожном строительстве. По данным, которые приводит эксперт, с начала 2026 года требованиям не соответствовали 32% исследованных проб дорожно-строительных материалов на местных дорогах. В отрасли начато 33 досудебных расследования, предварительный ущерб превышает 8 млрд теңге.

Эти показатели подтверждают необходимость лабораторных проверок в ходе работ. Однако при увеличении количества объектов нагрузка на инспекторов также возрастет. Если возможности надзора останутся прежними, глубина контроля может снизиться.

Проблему эксперт видит и в устройстве самой системы.

«Государственный архитектурно-строительный контроль в регионах подчинен акиматам. Акимат при этом сам выступает заказчиком объектов. Заказчик не может проверять сам себя. При любой добросовестности конкретных людей это конфликт интересов, заложенный в структуру», – считает Диляра Сейтнурова.

Она предлагает независимый технический надзор, который оплачивает заказчик, но выбор контролирующей организации осуществляет другая сторона. Дополнить эту модель должны выборочные лабораторные проверки материалов на каждом объекте с публикацией результатов. Эксперт также обращает внимание на цифровую приемку, запуск которой, по ее словам, обещают до конца 2026 года.

Самостоятельного решения требует обеспечение гарантийных обязательств.

«И еще одно. Гарантия в десять лет на несущие конструкции работает только тогда, когда через десять лет есть кому ее предъявить. Подрядчик, выигравший тендер под один объект, через три года может уже не существовать. Поэтому под гарантийный срок нужен банковский или страховой инструмент, а не подпись в акте», – подчеркивает эксперт.

Такие механизмы должны обеспечить возможность устранения дефектов в течение гарантийного срока, в том числе при прекращении деятельности подрядчика. Их разработку эксперт рассматривает как необходимое дополнение к требованиям о качестве строительства.

Что нужно производителям помимо крупных заказов

Поддержка отечественных предприятий требует согласования промышленной политики с потребностями строек. Эксперт приводит пример ограничений на импорт: с 30 мая 2026 года действовал запрет на ввоз из третьих стран цемента, строительных растворов, изделий из природного камня, гипсовых плит и листового стекла. Приказом от 5 октября его сняли досрочно.

Союз строителей Казахстана оценивал возможное удорожание материалов из-за ограничений в 25–30%. Речь шла о риске повышения цен, а не о подтвержденном росте на эту величину.

Для запуска новых производств необходимы условия, которые позволят инвесторам планировать работу на годы вперед.

«Одних временных запретов недостаточно, чтобы инвестор решился строить производство. Для такого решения нужен предсказуемый спрос. Производство листового стекла, инженерного оборудования или санитарной керамики окупается за семь-десять лет. Программа рассчитана до 2029 года, то есть её горизонт короче срока окупаемости многих производств. Инвестору важно понимать, будет ли спрос после завершения программы», – поясняет она.

Одним из возможных инструментов эксперт называет оффтейк-контракты – долгосрочные соглашения о закупке заранее определенного объема продукции. В Послании этот механизм был обозначен применительно к горно-металлургическому комплексу и критически важным металлам. Эксперт предлагает рассмотреть его использование также для стройматериалов и инженерного оборудования.

Договоры, заключенные до начала строительства, позволили бы предприятиям планировать загрузку и расширение мощностей.

По приведенным собеседницей данным, в 2026 году в отрасли стройматериалов реализуются 48 инвестиционных проектов на 202,2 млрд теңге. С начала года введено 19 производств, вложено около 50 млрд теңге и создано более тысячи постоянных рабочих мест. Для дальнейшего развития, считает эксперт, предприятиям необходимо понимать перспективы спроса после завершения программы.

Как сделать результаты строительства проверяемыми

Диляра Сейтнурова предлагает создать публичный реестр всех объектов «Народной стройки». В нем должны быть указаны адрес, стоимость, подрядчик, сроки и фактический ход работ с ежемесячным обновлением.

Такой реестр позволит жителям следить за строительством в своем городе или районе, а сведения о подрядчиках и результатах проверок – оценивать исполнение обязательств. Вместе с независимым надзором и долгосрочными заказами для производителей это должно сформировать систему, которая продолжит работать после 2027 года.

Главным показателем реализации программы станет качество введенных объектов и их готовность служить людям. Экономический результат будет зависеть также от того, какие производственные мощности появятся в стране и смогут ли они сохранять загрузку после завершения масштабного финансирования.