Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

В Казахстане снизили базовую ставку до 15,75% годовых. Это хорошая новость для тех, кто рассчитывает на более доступные кредиты, но ждать резкого падения банковских процентов пока рано. Цены в стране растут медленнее, однако инфляция всё ещё не сдаёт позиции, передаёт BAQ.KZ.

Решение 23 октября принял Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана. Базовая ставка установлена на уровне 15,75% годовых с процентным коридором плюс-минус один процентный пункт.

Почему Нацбанк решил снизить ставку

Главная причина – замедление инфляции. В сентябре она составила 9,3% в годовом выражении и снижается уже двенадцатый месяц подряд.

Особенно заметно замедлился рост цен на продукты питания. Продовольственная инфляция опустилась до 8,5% против прежних 9,5%. Помогли подешевевшие фрукты и овощи, а также более медленный рост цен на мясо.

Непродовольственная инфляция снизилась с 11,4% до 11%. Здесь свою роль сыграло замедление подорожания бензина и других горюче-смазочных материалов.

А вот услуги дешеветь не спешат. Инфляция в этом сегменте осталась на уровне 8,9%.

Несмотря на улучшение показателей, цены продолжают расти. Только за сентябрь они увеличились в среднем на 0,6%.

Что это значит для кредитов и вкладов

Базовая ставка – один из главных ориентиров для банков. От неё зависит стоимость денег в экономике, а значит, косвенно и проценты по кредитам и депозитам.

Когда Нацбанк снижает ставку, у банков появляется больше возможностей постепенно удешевлять новые займы. Однако это не означает, что ипотека, автокредиты и потребительские кредиты сразу станут дешевле на ту же величину.

На конечные условия влияют риски заёмщика, стоимость банковского фондирования и другие факторы. Ставки по депозитам тоже могут со временем измениться.

При этом уже действующие кредиты с фиксированной процентной ставкой автоматически не подешевеют.

Почему цены могут снова ускориться

Нацбанк предупреждает: расслабляться рано.

В конце года инфляция может немного ускориться. Одна из причин – эффект низкой базы прошлого года, когда в Казахстане действовал мораторий на повышение коммунальных тарифов.

С октября 2025 года до конца марта 2026 года тарифы ЖКХ были заморожены, а в четвёртом квартале 2025 года коммунальные тарифы снизились на 14%. Теперь сравнение с тем периодом может сделать годовую инфляцию визуально выше.

Дополнительное давление создают мировые цены на нефть и продовольствие, а также внутренний спрос.

При этом экономика Казахстана продолжает расти. За девять месяцев 2026 года ВВП увеличился на 4,2%. Основной вклад внесли строительство, обрабатывающая промышленность и транспорт.

Будут ли снижать ставку дальше

Нацбанк дал понять, что нового снижения в ближайшие месяцы ждать не стоит.

По оценке регулятора, вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остаётся низкой.

Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция.

Главная цель Нацбанка – вернуть её к 5% в 2028 году.

Следующее решение по базовой ставке объявят 4 декабря 2026 года в 12:00 по времени Астаны.