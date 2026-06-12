Нацбанк улучшил прогноз по инфляции в Казахстане

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2026 год в сторону снижения. Теперь ожидается, что рост цен по итогам года составит 9–11 %, тогда как ранее прогнозировался в диапазоне 9,5–11,5 %.

Эксперты считают, что в 2027 году инфляция может снизиться до 6–8 %.

В 2028 году инфляция, по ожиданиям, приблизится к уровню в пять процентов.

Несмотря на позитивный прогноз, регулятор отмечает, что инфляционные риски сохраняются. На динамику цен могут повлиять внутренний спрос, бюджетные расходы и другие факторы, способные замедлить процесс снижения инфляции.