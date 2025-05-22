Казахстан готовится к запуску цифровых финансовых активов – нового инструмента инвестирования, который будет контролироваться государством. Национальный банк и Агентство по регулированию финансового рынка разработали пакет поправок, который откроет путь к созданию полноценного цифрового финансового рынка в стране. Об этом в ходе брифинга рассказал директор департамента платежных систем НБ РК Ернар Ашыкбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Данные меры направлены на формирование полноценной экосистемы цифровых активов в Казахстане с целостной правовой базой, сбалансированным регулированием оборота криптоактивов с целью развития новых цифровых инструментов инвестирования и защиты прав потребителей", - отметил Ашыкбеков.

ЦФА – это не криптовалюта в привычном понимании. В отличие от биткойна и других необеспеченных цифровых активов, новые инструменты будут иметь реальное обеспечение – деньгами или финансовыми инструментами – и эмитента, который несет юридическую ответственность. Проще говоря, это цифровые облигации, акции или стейблкоины с понятной природой.

Три вида цифровых активов

Нацбанк классифицировал цифровые активы по трем направлениям:

Стейблкоины, обеспеченные деньгами;

ЦФА, удостоверяющие права на финансовые инструменты и финансовые активы, за исключением денег;

Цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов – акций, векселей, облигаций.

Платформы для выпуска и обращения ЦФА будут лицензироваться. Для этого задействуют уже существующую финансовую инфраструктуру: Казахстанскую фондовую биржу и Центральный депозитарий. Это позволит запустить рынок быстро и с опорой на проверенные институты.

Для бизнеса это открывает новые возможности – упрощённый доступ к капиталу, меньше транзакционных издержек и возможность привлечения инвесторов через токенизацию. А для граждан – новые, более защищённые инструменты вложения.

Криптовалюта под контролем

В рамках реформ также вводится жесткое регулирование криптовалютных обменников. Теперь такие организации смогут работать только по лицензии Национального банка. У них появятся обязательства по защите активов пользователей, прозрачности операций и внутреннему контролю.

Легализованные обменники смогут продавать и покупать криптовалюту за тенге. Перечень доступных валют определит Нацбанк.

Таким образом, в рамках общей юрисдикции Казахстана вводится новая категория участников – провайдеры услуг по обмену криптовалют, осуществляющие деятельность на основании лицензии и под надзором Национального Банка. Их функционал будет включать операции по обмену криптовалют за фиатные деньги.

При этом криптобиржи, действующие в юрисдикции МФЦА, продолжают работать по своей модели, но между ними и новыми провайдерами будет налажено взаимодействие.

Цель этих мер – снизить риски на рынке криптовалют и защитить инвесторов от мошенничества и "схем".

Песочница для инноваций

Чтобы не тормозить инновации, Нацбанк создаёт регуляторную песочницу – это специальная среда, в которой компании смогут тестировать новые цифровые продукты, токены и платформы под присмотром регуляторов, до их официального запуска.

Формирование подходов к регулированию цифровых активов в Казахстане осуществлялось с учетом рекомендаций ключевых международных организаций: ФАТФ, IOSCO, МВФ, BIS, а также с опорой на лучшие мировые практики - положение регламента MiCA в ЕС и опыта стран с развитой цифровой инфраструктурой – ОАЭ, Сингапура, Гонконг, Швейцария и другие.