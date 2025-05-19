Нацфонд прибавил 16% – Минфин отчитался о положительных результатах управления
Вчера, 17:21
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Вчера, 17:21Вчера, 17:21
319Фото: BAQ.KZ
В 2024 году активы Национального фонда увеличились на 16% и составили 34,7 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков в ходе отчета об исполнении республиканского бюджета, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в последние годы наблюдается позитивная динамика по эффективности управления средствами фонда. В частности, гарантированный трансферт из Нацфонда был сокращен в два раза – с 4 трлн тенге в 2022 году до 2 трлн тенге в 2024 году.
Отдельно Темирбеков остановился на реализации программы "Нацфонд – детям".
По итогам 2024 года на счёт каждого ребенка было начислено 129 долларов 38 центов США. Совокупно за два года действия программы детям начислено 232 доллара 94 цента.
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