В 2024 году активы Национального фонда увеличились на 16% и составили 34,7 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков в ходе отчета об исполнении республиканского бюджета, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в последние годы наблюдается позитивная динамика по эффективности управления средствами фонда. В частности, гарантированный трансферт из Нацфонда был сокращен в два раза – с 4 трлн тенге в 2022 году до 2 трлн тенге в 2024 году.

Отдельно Темирбеков остановился на реализации программы "Нацфонд – детям".

По итогам 2024 года на счёт каждого ребенка было начислено 129 долларов 38 центов США. Совокупно за два года действия программы детям начислено 232 доллара 94 цента.