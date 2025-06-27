С 2025 года впервые отчеты квазигосударственных компаний станут частью парламентского контроля. Об этом заявил министр финансов Марат Такиев, выступая в совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.

"С этого года отчеты руководителей субъектов квазигосударственного сектора будут заслушиваться в Парламенте при планировании бюджета и при рассмотрении отчетов Правительства", - сказал Бектенов.

В целом, по его словам, в 2024 году всего проведено 12 корректировок и одно уточнение республиканского бюджета.

Корректировка осуществлялась без изменения структуры бюджета на основании бюджетного мониторинга.

"В течение года оптимизированы непродуктивные расходы, а также расходы непервостепенного характера.

С учетом предложений депутатского корпуса и Высшей аудиторской палаты теперь информация о проведённой корректировке будет предоставляться в Парламент", - заключил министр.