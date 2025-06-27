Нацкомпании станут подотчетны Парламенту
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С 2025 года впервые отчеты квазигосударственных компаний станут частью парламентского контроля. Об этом заявил министр финансов Марат Такиев, выступая в совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.
"С этого года отчеты руководителей субъектов квазигосударственного сектора будут заслушиваться в Парламенте при планировании бюджета и при рассмотрении отчетов Правительства", - сказал Бектенов.
В целом, по его словам, в 2024 году всего проведено 12 корректировок и одно уточнение республиканского бюджета.
Корректировка осуществлялась без изменения структуры бюджета на основании бюджетного мониторинга.
"В течение года оптимизированы непродуктивные расходы, а также расходы непервостепенного характера.
С учетом предложений депутатского корпуса и Высшей аудиторской палаты теперь информация о проведённой корректировке будет предоставляться в Парламент", - заключил министр.
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