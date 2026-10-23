Не довез до столицы: в Астане задержали мужчину

Поездка в Астану закончилась для 44-летнего водителя Toyota задержанием. На въезде в столицу полицейские остановили его автомобиль и нашли в салоне шесть брикетов с подозрительным порошком. Позже выяснилось, что мужчина уже успел оставить наркотики в нескольких местах города.

Как сообщили в полиции, общий вес изъятого мефедрона превысил три килограмма.

Шесть брикетов в салоне Toyota

Автомобиль остановили на одном из полицейских постов при въезде в Астану. За рулем находился 44-летний мужчина, которого заподозрили в перевозке наркотиков для дальнейшей продажи.

При обыске машины сотрудники полиции обнаружили шесть брикетов с порошкообразным веществом, имевшим характерный запах. Находку изъяли и направили на экспертизу.

Исследование подтвердило, что вещество является мефедроном.

Показал места, где оставил закладки

После задержания мужчина указал полицейским места в Астане, где ранее оставил тайники с наркотиками.

Сотрудники полиции проверили эти адреса и изъяли обнаруженные вещества. С учетом находок в автомобиле общий вес изъятого мефедрона составил более трех килограммов.

По данным полиции, подозреваемый выполнял роль перевозчика. Предполагается, что он должен был передать наркотики другим людям для дальнейшего распространения.

Кого еще ищет полиция

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали.

Сейчас следователи устанавливают других лиц, которые могли участвовать в перевозке и распространении запрещенных веществ.

Задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора», во время которого полиция выявляет преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.