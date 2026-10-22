Не Ferrari, а целый табун: казахстанец удивил казнет своим «богатством»

Огромный табун лошадей, бегущих по степи, привлёк внимание казахстанцев в соцсетях. Видео сельхозпредпринимателя Талгата Сматова набрало более 50 тысяч просмотров и тысячи лайков. И это далеко не единственные кадры из жизни его хозяйства, которые стоит увидеть, передаёт BAQ.KZ.

Талгат Сматов занимается разведением лошадей мугалжарской породы. Он ведёт страницы в TikTok и Instagram, где регулярно показывает своё хозяйство, животных и повседневную работу.

На одном из самых популярных видео – большой табун. Лошади бегут плотной группой, поднимая пыль из-под копыт. Одни вырываются вперёд, другие стараются не отставать. Зрелище получилось настолько впечатляющим, что ролик собрал десятки тысяч просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сматов Талгат (@smatov_talgat_official)

Впрочем, у Сматова есть и другие интересные видео. Например, схватки жеребцов. Лошади встают на дыбы, толкают друг друга, пытаясь показать своё превосходство. Подобные столкновения нередко происходят в табунах, где жеребцы соперничают за положение среди других животных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сматов Талгат (@smatov_talgat_official)

Есть на странице фермера и летние кадры, когда большой табун пасётся на открытых пастбищах. А зимой Сматов снимает, как лошадей перегоняют из одного загона в другой. Один из таких перегонов он запечатлел с дрона. С высоты видно, как длинная вереница животных движется по заснеженной территории.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сматов Талгат (@smatov_talgat_official)

За этими кадрами стоит обычная для коневода работа. Лошадей нужно пасти, следить за их состоянием, перегонять и обеспечивать кормом. Особенно непросто приходится зимой, когда погода может резко меняться.

Казахстанцы восхитились табуном

В комментариях под видео казахстанцы не скрывают восхищения. Многие желают фермеру благополучия, процветания хозяйства и увеличения поголовья.

«Какая прекрасная картина! Пусть весь казахский народ будет богатым», – написал один из пользователей. «Слава Аллаху! Пусть и нам достанется такое богатство», – пожелал другой комментатор. «Пусть никто не сглазит! Пусть каждый казах живёт в достатке. Красота!» – говорится ещё в одном комментарии.

Некоторые пользователи пожелали, чтобы такое хозяйство появилось и у их детей и внуков.

«Пусть и моим детям, и внукам достанется такое счастье. Аминь», – написала одна из подписчиц. «Пусть Аллах приумножит твоё богатство», «Пусть хозяйство процветает», «Молодцы! Так держать!», «Зачем Ferrari, когда есть целый табун!» – поддержали фермера другие пользователи.

Судя по комментариям, большой табун вызвал у казахстанцев не только восхищение, но и искреннюю радость за земляка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сматов Талгат (@smatov_talgat_official)

Что известно о мугалжарских лошадях

Талгат Сматов разводит мугалжарскую породу, выведенную в Казахстане и официально утверждённую в 1998 году. Эти лошади хорошо приспособлены к пастбищному содержанию. Они выносливы, неприхотливы и способны переносить суровые степные зимы.

Мугалжарская порода относится к мясомолочному направлению. Её разводят для получения конины и кобыльего молока, из которого готовят кумыс.

Табунное коневодство остаётся важной частью сельского хозяйства Казахстана. И ролики Талгата Сатова дают возможность увидеть, как оно выглядит сегодня.

На его страницах можно посмотреть не только на красивых лошадей, но и на то, как меняется жизнь хозяйства в разные времена года: от летнего выпаса до зимних перегонов.

Судя по просмотрам и лайкам, такие видео находят своего зрителя. И для этого фермеру достаточно показать то, чем он занимается каждый день.